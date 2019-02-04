初一遇白目親戚出招！劉雨柔地雷被踩爆　「秒炸一句話反擊全場」：超敢講

記者田暐瑋／綜合報導

春節一到，最擔心的就是長輩親戚的過度關心，已婚的人最怕被問何時生小孩，成了不少人討厭過年的原因之一！劉雨柔也感同身受，回憶起當人妻後第一次到親戚家過年，卻被包圍狂問八卦，果不其然就被問到「什麼時候要生小孩」，一秒引爆她的地雷，她笑著一句話反擊直接打趴親戚，讓其他同為媳婦的女星直呼：「超敢講！」

劉雨柔在節目上分享成為人妻後第一次在婆家過年的經驗，家裡因為只有婆婆在，她和老公、婆婆便三個人乾瞪眼，氣氛有些尷尬，臨時決定到其他親戚家過年，8點多一入座，就被長輩們關心要不要吃什麼，還興奮說：「終於看到本人了！」

▲劉雨柔。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）



之後長輩們開始打聽演藝圈的八卦，又問劉雨柔接活動的價碼多少錢等等，果然接下來就被問到：「結婚了什麼時候要生小孩啊？」她當場被踩到地雷，心裡不爽OS：「你們在湊什麼熱鬧，有什麼好問這個問題的！」她認為生小孩需要花時間好好教育，如果在夫妻雙方都沒有時間養育的情況下，為何要急著生小孩。

對劉雨柔來說，結婚不代表就是要馬上生小孩，因此和長輩們的觀念有很大差距，當下她忍著內心怒火，立刻笑笑回答：「這個目前不在我的清單裡。」讓其他已婚女星驚訝直呼：「你好勇敢！」她則直言：「到底干他們什麼事！」但她也透露當天親戚們一路聊到凌晨2、3點，空氣就一直飄散著濃濃尷尬。

▲劉雨柔一句話反擊。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）