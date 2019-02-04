ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

初一遇白目親戚出招！劉雨柔地雷被踩爆　「秒炸一句話反擊全場」：超敢講

記者田暐瑋／綜合報導

春節一到，最擔心的就是長輩親戚的過度關心，已婚的人最怕被問何時生小孩，成了不少人討厭過年的原因之一！劉雨柔也感同身受，回憶起當人妻後第一次到親戚家過年，卻被包圍狂問八卦，果不其然就被問到「什麼時候要生小孩」，一秒引爆她的地雷，她笑著一句話反擊直接打趴親戚，讓其他同為媳婦的女星直呼：「超敢講！」

劉雨柔在節目上分享成為人妻後第一次在婆家過年的經驗，家裡因為只有婆婆在，她和老公、婆婆便三個人乾瞪眼，氣氛有些尷尬，臨時決定到其他親戚家過年，8點多一入座，就被長輩們關心要不要吃什麼，還興奮說：「終於看到本人了！」

▲劉雨柔。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）

▲劉雨柔。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）

之後長輩們開始打聽演藝圈的八卦，又問劉雨柔接活動的價碼多少錢等等，果然接下來就被問到：「結婚了什麼時候要生小孩啊？」她當場被踩到地雷，心裡不爽OS：「你們在湊什麼熱鬧，有什麼好問這個問題的！」她認為生小孩需要花時間好好教育，如果在夫妻雙方都沒有時間養育的情況下，為何要急著生小孩。

對劉雨柔來說，結婚不代表就是要馬上生小孩，因此和長輩們的觀念有很大差距，當下她忍著內心怒火，立刻笑笑回答：「這個目前不在我的清單裡。」讓其他已婚女星驚訝直呼：「你好勇敢！」她則直言：「到底干他們什麼事！」但她也透露當天親戚們一路聊到凌晨2、3點，空氣就一直飄散著濃濃尷尬。

▲劉雨柔。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）

▲劉雨柔一句話反擊。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）

推薦閱讀

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

男友拒絕辣妹誘惑！她得意甜笑　下秒發現「正宮不是我」意外逆轉崩潰大哭

大安區熱炒店「驚見韓偶像女神」吃飯！　豪灌台啤…網興奮：歡迎來台灣

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！　超狂學霸背景起底

孫安佐太白目！　這舉動激怒人「同學發飆出拳狠揍」

曾被孫安佐嗆！　崔佩儀獨子貝克宇「也開YouTube當網紅」

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

VOLVO國道爆頭…「護車神柱」救他一命！　警看傻讚嘆：這狀況一般是被收屍

2000刮刮樂回本率高爆！　他實測高達86.7％「中了這大獎」…網瘋揪團：必買

「洪荒姐」傅園慧拆牙套顏值爆表！　削成瓜子臉3年前對比照曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉認了患憂鬱症　笑笑早察覺「3異狀」淚崩：真的不對勁

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！　超狂學霸背景起底

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

BTS前私生飯的懺悔！　2未公開私照曝「恐怖事實」：他們無處可逃

阿滴「寵妹行為全記錄」！　滴妹單身都你害的啦～

快訊／孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」　向女友懺悔：是我不夠好

勝利夜店員工再爆「代客撿屍」　拖酒醉女進房全壘打⋯私密片群組瘋傳

還記得初代「黑Girl」有誰嗎？　九妞妞只有她不在演藝圈

這些韓國偶像「真的都整型過！」　動刀部位公開

《如懿傳》玩捉迷藏恥度爆表！霍建華好尷尬…驚吐「演不下去了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

劉雨柔

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張藝興春晚行走CD飆高音！　迪麗熱巴紅裙狂露「逆天美腿」
  2. 過年團康要玩啥？　《新西遊記》5遊戲2人就能玩
  3. 40年前《復仇者》辣眼睛！　網崩潰：鋼鐵人在垃圾桶裡？
  4. 努力7年洗不掉毒蟲標籤！　謝和弦心冷：不想當台灣人了
  5. 專訪／昭宥飛到非洲和獅子合照　「被OO攻擊」哭喊：真的很痛
  6. 過年「一定要老公洗碗」　陶晶瑩曝背後原因…女網友狂筆記！
  7. 《如懿傳》她藏手機！ 古裝劇「跨時代」10穿幫鏡頭被抓包
  8. 初一遇白目親戚出招！劉雨柔地雷被踩爆　「秒炸一句話反擊全場」：超敢講
  9. 曾莞婷泰國「洗澡照」曝光！　連身泳衣掉出北半球…網一看全暴動
  10. 小玉自虐影片「當出頭鳥」　自曝從小是怪咖：孤單又空虛　

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366