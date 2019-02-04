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努力7年洗不掉毒蟲標籤！　謝和弦心冷：不想當台灣人了

記者田暐瑋／綜合報導

歌手謝和弦憑藉獨特的創作曲風，吸引大票歌迷喜愛，作風直接的他，一向敢怒敢言，更曾為了力挺柯文哲連唱好幾個小時不喊累，不過這些舉動似乎仍無法洗掉他曾吸毒的過去，讓他感嘆：「為台灣盡心盡力付出那麼多，結果還是被當成病患跟毒蟲！」直言不想再當台灣人了。

謝和弦一直以來都用自己身為公眾人物的影響力發聲，多次表明希望台灣能變得更好，甚至直言「隨時可以為台灣犧牲」，一言一行都是滿滿的愛國心，但他4日突然在臉書上訴說心聲，「為台灣盡心盡力付出那麼多，結果還是被當成病患跟毒蟲，終於明白為什麼人才要出走，有沒有哪個國家願意收留我。」

▲謝和弦。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

▲謝和弦。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

2012年因躁鬱症和呼麻風波，讓謝和弦一度陷入低潮，事後走回正途，但似乎是遭受太多酸民攻擊，他的語氣流露出灰心，感嘆：「我不想當台灣人了。」不少粉絲紛紛留言鼓勵，「我們都愛你，不許你這樣子」、「你的付出我們都知道的」、「不要為了酸民而鑽牛角尖，不值得」、「加油做自己像自己就對了」，希望他不要被惡意留言影響。

謝和弦先前在台北市 2019跨年晚會上，向觀眾感謝說道：「謝謝大家，我是謝和弦，我是台灣人，我愛⋯⋯」，怎料話還沒說完，電視畫面就被卡掉進廣告，讓觀眾傻眼，引起不小爭議，主辦單位事後澄清那是原定的節目破口，並非刻意刪減。

▲謝和弦。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

▲謝和弦。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

謝和弦也曾在市長選舉前公開表態支持柯文哲，投票前一天，他在IG寫下，「像水一樣，返鄉投票，晚上北上，陪你開票。」果然，謝和弦說到做到，整晚守候在柯文哲會場，幾個小時宛如他的個人演唱會，幾乎沒有冷場。被問到是否喉嚨唱到沙啞，他則說，「不只我，大家都啞。」堅持做自己認為對的事情，謝和弦用行動證明，「謝謝所有義勇軍，謝謝你們幫我投給柯P，也謝謝可敬對手丁守中，台灣的未來有救了。」

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