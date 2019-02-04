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曾被孫安佐嗆！　崔佩儀獨子貝克宇「也開YouTube當網紅」

記者田暐瑋／綜合報導

崔佩儀15歲獨子貝克宇曾在臉書發言：「我不會成為第二個他（孫安佐）。」引起議論，崔佩儀則是出面道歉，但仍有不少網友力挺，而孫安佐先前被問到貝克宇，則是回嗆：「干我屁事。」日前貝克宇現身尾牙表演，坦言對演藝圈有興趣，更經營起自己的YouTube頻道，似乎同樣想朝網紅之路前進，受到外界關注。

貝克宇日前在尾牙獻唱《帥到分手》等3首歌，頗有明星架勢，近來更是努力經營YouTube頻道，一連上傳多支影片，包括自彈自唱、英文教學等，內容多元，但目前訂閱數只有1158人，和孫安佐的18萬訂閱數差了180倍，雖然免不了被一些酸民拿來和孫安佐比較，但大部分的網友留言鼓勵，希望他能繼續拍攝影片，也認為他遺傳了媽媽的明星氣質。

▲貝克宇。（圖／翻攝自YouTube／貝克宇）

▲貝克宇。（圖／翻攝自YouTube／貝克宇）

崔佩儀過去會認為「兒子不是那塊料」阻止貝克宇的興趣，國一前都是打罵教育，兒子當時回她「這是我的人生。」她反省自己，改為鼓勵兒子，現在兒子讀完書會自學吉他，讓她很放心，「彈吉他比打電動好。」貝克宇對於自己開始經營YouTube頻道一事則是謙虛說：「沒有很多人看，知名度不高。」

貝克宇考高中這年，每天都在唸書，「真的蠻辛苦的！」會考前，每天都只睡2小時，將所有經歷花在唸書上，雖然目標是成淵高中，不過最後考上了離目標不遠的新店高中，「我個人覺得還可以！」學習的過程中，崔佩儀經常在節目中透露，讓兒子學了很多才藝，因為兒子唸書比較不專心，國小開始就找了伴讀，對貝克宇的學習相當用心。

▲貝克宇。（圖／翻攝自YouTube／貝克宇）

▲孫安佐。（圖／翻攝自孫安佐IG）

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孫安佐, 貝克宇, 崔佩儀

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