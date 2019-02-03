《波希米亞狂想曲》雷米馬利克首回應導演性醜聞！認了：我和他之間不愉快

記者林映妤／綜合報導

詮釋「皇后合唱團」已故主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）傳奇一生的電影《波希米亞狂想曲》男主角雷米馬利克（Rami Malek），憑著該片席捲國際影壇，不僅擒下金球獎、美國演員工會獎影帝，也是奧斯卡大熱門。1日他在聖塔芭芭拉影展再獲影帝，更首度回應該片前導演的性醜聞。

其實《波希米亞狂想曲》拍攝過程波折不斷，不只男主角人選一換再換，開拍後導演布萊恩辛格（Bryan Singer）也經常無故缺席或多次請假，惹得雷米馬利克很火。布萊恩辛格被開除後，導演一職由戴克斯特佛萊契（Dexter Fletcher）接手，電影才得以順利完成，然而布萊恩辛格又在1月底被4名男子指控在他們未成年時遭到他性侵，掀起譁然。

▲雷米馬利克（左）首度回應《波希米亞狂想曲》前導演布萊恩辛格（右）性醜聞。（圖／達志影像／美聯社）

根據《THR》報導，雷米馬利克在聖塔芭芭拉影展上表示：「發生這種事真的是太可怕了，對於他們所經歷的，以及他們的困難，我感到非常敬佩。尤其我們身在#MeToo的時代下，這種事情依舊存在，這真的糟透了。」

雖然不希望布萊恩辛格一事模糊電影焦點，但雷米馬利克仍說：「我坐在這談論每個人要如何發聲，而每個想談論布萊恩身上發生的事的人，都有其發言被聽到的資格。」他也明白表示：「我和布萊恩之間的情況並不是很愉快，一點都不，而這就是我現在可以說的。」

當觀眾爆出熱烈掌聲，雷米馬利克又繼續說：「給那些在這之中尋求慰藉的人們－布萊恩辛格被開除了，布萊恩辛格被開除了。沒人會料想到這種事，但我想它就是得發生，而這的確也實現了。」

雖然布萊恩辛格在《波希米亞狂想曲》完成前就被炒了，但他完全否認種種指控，而且仍可從電影中獲利4000萬美金（約新台幣12.4億元）。另外布萊恩辛格手上還握有《Red Sonja》案子的導演一職，目前還沒有傳出撤換消息。

▲《波希米亞狂想曲》全球好評不斷，雷米馬利克成為奧斯卡大熱門。（圖／《波希米亞狂想曲》劇照）