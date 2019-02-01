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任賢齊計畫重拍《跑馬》「胖回100kg」　醫生警告：會付出很大代價

記者劉宜庭／綜合報導

知名導演鈕承澤（豆導）被爆出性侵女性電影工作人員，導致新片《跑馬》停拍，劇組目前也已經全面解散。身為男主角的任賢齊，先前為戲增胖到破100公斤，努力可能因此全白費，近來上節目被問及此事，他首度鬆口，有打算將該片接下，自己當導演補拍鏡頭，「我可能還要再胖回去。」

任賢齊一個半月瘦17公斤。（圖／翻攝自任賢齊微博、臉書）

▲任賢齊一個月瘦17公斤，沒想到可能又需要胖回去。（圖／翻攝自任賢齊微博、臉書）

任賢齊近來上節目《今晚九點見》，回顧先前為戲增胖100公斤，忍不住感嘆很慘，就連自己照鏡子也會感到害怕，直到如今，他坦言其實不太願意回想當時慘況，「我很苦啊，你知道嗎，吃的時候吃得想吐，因為塞太多了，胃酸逆流啊，然後就是三高啊，指數都不合格。瘦的時候也很慘，沒東西吃，訓練了每天4小時，重量啊、有氧啊。」

不過，任賢齊表示，不建議大家像他這樣，自己是因為拍攝需求才會如此，而且過程中，他其實有準備完善的醫生、營養師團隊及訓練教練，「我的訓練很科學。」

面對主持人追問，「胖了那麼多，但是戲《跑馬》停了。」任賢齊首度鬆口表示，後續可能會有一些努力，「比如說我會把它（《跑馬》）接下來，當導演，另外可能有些部份要重拍，我可能還要再胖回去。」自電影停拍後，他在短短一個月內就鏟去17公斤，如今因為戲的需要，必須維持在80公斤左右。

▲任賢齊計畫重拍《跑馬》「胖回100kg」　醫生警告：會付出很大代價。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲任賢齊計畫重拍《跑馬》「胖回100kg」　醫生警告：會付出很大代價。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲任賢齊鬆口有計畫要接下《跑馬》重拍部分鏡頭。（圖／翻攝自騰訊視頻）

至於再胖回100公斤是否會有風險？任賢齊坦言，「風險也有啦，因為我的醫生都跟我說，其實我們當然不年輕啦，我也不適合再去做太劇烈的胖瘦的一個反彈，他覺得我會付出很大的代價。」主持人聽完驚訝表示，「那你幹嘛還接？」任賢齊則表示，認為到了人生另一個階段，認為這是一個從未嘗試過的挑戰。

任賢齊近年演藝路不是太順，包括原本預計好的新歌、巡演都有所變卦，加上如今電影又停拍，被問到是否會感到鬱悶？他樂觀表示，覺得這是老天爺給他的修行與考驗：「人生不就是這樣嗎，如果你含著金湯匙出生，每天都是翹著腳，都有人幫你弄好了，那你的人生不是很無聊嗎？」

▲任賢齊計畫重拍《跑馬》「胖回100kg」　醫生警告：會付出很大代價。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲任賢齊抱持樂觀態度面對。（圖／翻攝自騰訊視頻）

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任賢齊, 跑馬, 鈕承澤, 豆導

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