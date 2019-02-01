梁靜茹馬爾地夫解放比基尼！　拉近一看「股溝私密刺青」罕見曝光

記者劉宜庭／綜合報導

歌手梁靜茹出道多年，唱紅了許多膾炙人口的歌曲，擁有「情歌天后」封號。她升格當媽後，雖表演減少，仍不忘保持與粉絲互動，近來飛往馬爾地夫度假時，也大方曬出一系列美照，這次以比基尼入鏡，展現鍛鍊許久的火辣線條，背後的私密刺青也罕見曝光，引發討論。

▲梁靜茹近來飛往馬爾地夫度假。（圖／翻攝自梁靜茹Instagram）



梁靜茹30日轉發經典曲《分手快樂》的歌詞寫道：「就飛去熱帶的島嶼游泳。」原來，她近來已經展開美好假期，飛往馬爾地夫度假，並接連透過IG曬出一系列美照，同時也分享當地絕美風景，忍不住感嘆，「透明度極高的空氣連嘴邊的痣都看得見。」

除了強調照片全未使用濾鏡，梁靜茹這次也難得展露性感一面，先是穿著激短牛仔褲，搭配薄白上衣入鏡，下秒突將鏡頭向下移，特寫胸前網狀泳裝，火辣視角讓不少粉絲驚呼太犯規。

▲梁靜茹特寫胸前視角超犯規。（圖／翻攝自梁靜茹Instagram）

不僅如此，梁靜茹同時也解放多張比基尼照，展現健身過後的線條，以及前凸後翹的性感身材，雖然畫面拉遠，但胸前一長條事業線仍十分明顯。更引人注意的是，她一轉過身，背部隱密刺青也隨之現形，雖然過去就曾透露，腰部到股溝間有紋身，但卻鮮少見光，這次曬照後，也讓不少網友驚呼，「居然有紋身？」、「都不知道女神真的有紋身，好美的魚啊」，意外掀起熱議。

▲梁靜茹難得曬比基尼照，背後刺青也罕見曝光。（圖／翻攝自梁靜茹Instagram）