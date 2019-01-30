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獨家／長腿主持人「藏5月孕肚」踩12cm高跟鞋撐30場尾牙！

▲▼賢齡,卓義峰。（圖／經紀人提供）

▲賢齡藏五月孕肚主持尾牙。（圖／經紀人提供）

記者關韶文／台北報導

主持人「咖啡糖賢齡」除了是電台DJ外，更是許多企業尾牙的指定主持人，這陣子勤跑尾牙季，咖啡糖賢齡被眼尖粉絲發現「小腹微凸」， 一度被質疑是否吃太多變胖，不過在記者詢問下，她間接向《ETtoday星光雲》記者坦承好消息，「自己已經懷孕五個月了！」

咖啡糖賢齡婚後一直都希望能有一個小孩，夫妻倆經過許久的努力，甚至吃了中藥、補品，更戒掉酒精、垃圾食物，天天靠牆抬腳睡覺，每個月卻仍然失望收場，她向記者表示，「可能是因為太想懷孕，中間一度導致假性月經延遲，但最後又見紅，就知道失敗了，過程中忍不住好幾次抱著老公哭。」

▲▼賢齡,卓義峰。（圖／經紀人提供）

▲賢齡開心公佈懷孕消息。（圖／經紀人提供）

2018年10月，正當她準備放棄希望，打算去研究人工生殖管道的同時，隔月開始大吃大喝，狂吃鹹酥雞、喝啤酒，沒想到就獲得了好消息，「驚訝大於驚喜，完全沒有預備，因為已經放棄，就是在一天早晨發現月經來了，但顏色不太正常後，才上網查，發現可能是懷孕！用驗孕棒後，發現兩條線和老公說時，老公還傻問『現在怎麼辦？』完全沒有電影中的浪漫。」

▲▼賢齡,卓義峰。（圖／經紀人提供）

▲▼卓義峰送上童鞋，發豪語贊助到小孩滿20歲。（圖／經紀人提供）

▲▼賢齡,卓義峰。（圖／經紀人提供）

不過由於每年尾牙季總是賢齡的工作旺季，更有許多企業指定要她主持，她一連主持30場尾牙，穿上12公分高跟鞋，相當敬業，她笑說，「寶寶很聽話，完全沒有讓媽媽不舒。當時尾牙工作還沒結束時，我都和他精神喊話，叫他不要肚子凸太快，以免衣服穿不上，所以肚子並沒有很明顯，直到這幾天尾牙主持結束，肚子瞬間都跑出來了，現在真的就看得出是五個月了。」

▲▼賢齡,朱俐靜。（圖／經紀人提供）

▲▼朱俐靜要當賢齡兒子乾姐姐。（圖／經紀人提供）

▲▼賢齡,朱俐靜。（圖／經紀人提供）

賢齡當媽後口味大變，原本愛喝咖啡的她完全沒癮頭，「傳聞中的孕吐沒有出現在我身上，但大食怪和睡魔附身，前三個月一餐都可以吃兩碗飯以上，飲食愛上熱呼呼的湯，餐餐都要喝湯，三餐點心加宵夜，最可怕是一吃完就想睡，甚至在電台還有播歌到一半，不小心打嗑睡。」

賢齡目前懷胎五月，寶寶性別是男孩，預產期則在六月，「是個很不矜持的男寶寶，每次照超音波腿都張超開，醫生也都忍不住笑了，他的綽號是小豬豬。」聽聞喜訊後，不少藝人好友也在公司尾牙獻上祝福，蕭煌奇承諾親自教唱讓他變歌王，卓義峰則要贊助小豬豬球鞋到20歲，朱俐靜則堅持當乾姐姐不當乾媽。

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