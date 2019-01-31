孟耿如唱出「結婚前心情」　竟是黃韻玲25年前心情！

記者關韶文／台北報導

孟耿如推出壓軸MV《出發》，這首歌原是1994年黃韻玲的名作，啟發、鼓勵無數人，25年後的今日，在製作人黃韻玲的期許和鼓舞下，由新生代的孟耿如接棒演繹，頗有任重而道遠的傳承之意！

演而優則歌的孟耿如，推出首張迷你專輯《#不可愛》，推出壓箱寶主打歌《出發》，這首歌源於創作歌手黃韻玲面臨人生抉擇時抒發明志的一首心情之作，相當真摯、感人，而作為已經接受求婚、握有婚約的孟耿如，在邁向人生下一步之前、努力衝刺事業的她，頗有異曲同工之妙。黃韻玲以人生導師身份，分享了當時的選擇，以及其後面臨的許多人生故事，讓孟耿如很快就進入狀況，而黃韻玲更以原唱、原作者身份一字一句的教唱，更有世代傳承、惺惺相惜的女性意涵。

▲▼孟耿如唱出結婚前心情。（圖／愛貝克思提供）

在配唱前特別緊張的孟耿如，在小玲老師的一番啟發下，詮釋出啟航前的擔憂和不安、準備中的掙扎，以及下定決心後的雲淡風輕。孟耿如表示要錄製這首小玲老師的名作，心情相當緊張，配唱前常常挑燈夜戰練歌，幸好有小玲老師的循循善誘，最終順利錄製出屬於自己的《出發》。

《出發》MV一開頭由小玲老師侃侃而談25年前創作《出發》的緣由，中段則由耿如說明第一次聽到這首歌時感覺相當有緣，「有種豁然開朗的感受！」影片尾聲，則由原作者黃韻玲與新世代孟耿如在工作中激盪後，不自覺成為人生導師，給耿如和年輕人關於「出發」的新體悟。