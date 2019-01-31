出意外！8厘米攝像機撞到白安　「第2場戲受傷」忍痛拍完

記者關韶文／台北報導

「創作精靈」白安推出最新主打《一日一生》，MV特別將她四年生活搬上螢幕，邀請生活中的「真實好友」真情演出，白安形容：「MV就是我們生活，和他們一起吃東西、玩音樂。」三人玩音樂、打打鬧鬧、一起吃鍋，沒想到拍攝過程中，白安卻意外掛彩！

《一日一生》是白安首次嘗試先寫詞再譜曲的創作，描述著每個人過一天就像過了一生，願把握當下的每個美好時刻，就像歌裡唱著「這段平淡無奇的時光，教會我沈著的意義，想成為更好的人啊！」

▲▼白安拍攝MV意外掛彩。（圖／相信音樂提供）

《一日一生》便成為了白安這四年時光的日記主題曲，她說：「這四年，我大部份都在過一般簡單生活，和朋友到不同地方演出，很幸運地遇到後多幫助我的人，我也學習到如何沉澱自己的心，更認識自己。」

▲▼白安把生活寫成歌。（圖／相信音樂提供）

對於白安來說，MV呈現最真實的生活，與好朋友一同玩音樂、打打鬧鬧，只是在嬉鬧同時，因8厘米攝像機撞到白安的臉，第二場戲就讓她臉上掛彩，「開拍不到第二小時就受傷了，帶著疤拍完！」MV和朋友圍爐談心，過年年節將至，白安也將和家人好好團聚，恢復宅女本色，在家看電影、看書、寫歌，短暫休息後。白安也將在228連假展開「一日一生春季巡迴見面會」，與歌迷近距離接觸。