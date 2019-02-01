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「IPSS」小S驚喜現身iM短影　放送5千個現金紅包

記者許逸群／台北報導

人氣話題短影音「iM短影」趕搭年節風潮，推出專寵用戶的「iM拜年大撒幣」新春活動，2/1至2/9活動期間天天發送現金紅包，總金額高達現金500萬元，國際巨星小S也將驚喜現身iM短影，於除夕夜凌晨24:00陪大家一起守歲迎豬年，並大撒5,000個現金紅包。

▲小S。（圖／iM短影提供）

▲小S除夕夜將於iM短影發送5千個紅包。（圖／iM短影提供）

為了帶給用戶新春祝福，iM短影邀請大批明星藝人及人氣網紅向大家拜年，只要觀賞完整影片，即可搶現金紅包，最高可領取1,000元！此外，iM短影更加碼好禮，凡使用拜年手勢道具拍攝短影音，並加入「#iM拜年大撒幣」活動話題，將送您的親朋好友10個現金紅包，讓您領紅包也大方送紅包！

iM短影創意祭出「iM拜年大撒幣」回饋活動，希望陪伴用戶們在連假中的閒暇時刻也能夠擁有小確幸，小S表示：「新春最重要的守歲紅包當然要由身為IPSS的我來發送，記得除夕夜凌晨24:00準時鎖定iM短影，一整年的福氣先搶先贏！」

此外，ECHO李昶俊、Lulu黃路梓茵、阿達、黃豪平、吳怡霈與小禎等藝人也加入此次「iM短影」數位紅包的發放之列，更紛紛使出渾身解數拍攝搞笑短影音，向粉絲朋友們拜年。

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