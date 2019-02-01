理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

記者楊蕎綺／綜合報導

理科太太因為一系列用科學分析人生的影片爆紅，最近她轉型成為主持人，開始邀請藝人對談，近日她和蔡康永談到對孩子的教養問題，她說自己嚴格禁止身邊所有大人對兒子說：「很乖。」還有「很聰明、很帥」也是禁用詞彙，一番話讓蔡康永聽了忍不住瞪大眼睛：「妳是我遇到第一個這樣做的人！」

▲▼理科太太嚴格禁止身邊大人稱讚兒子「好乖」。（圖／翻攝自理科太太IG、Youtube）

理科太太說自己嚴格禁止身邊大人稱讚兒子「很乖、很聽話、很聰明、很帥」，因為她認聰不聰明、長得好不好看，18歲以前都是別人給你的，希望培養兒子的受挫能力，也希望孩子理解「你可愛不可愛，不會影響你的價值，所以你不需要在乎」，雖然兒子才1歲多，但她都當孩子聽得懂她說的話。

制止的對象包括公婆，幸好公婆很明事理，聽理科太太解釋完原由之後，直爽答應不會再說聰明、可愛、好乖這類的話，現在就算稱讚的話已經到嘴邊，都會急踩煞車。但理科太太強調，她並不是「跟兒子說你不好」，而是用鼓勵的方式要孩子繼續嘗試、繼續努力，「遲早別人會稱讚他，那時候我也綁不住，他自己會得到那些掌聲。」

▲理科太太認為小朋友如果覺得「很聽話是好事」就完了。（圖／翻攝自Youtube／理科太太）



蔡康永聽了這番話不停點頭稱讚，「我要把妳寫進下一本書裡，這太了不起了！」他也認為，如果父母一直稱讚小朋友「好聽話」，孩子就會覺得聽別人的話是最重要的事情，聽了別人的話，自己就是一個有價值的人，「可是實際上，你怎麼可以鼓勵一個人，只是因為聽別人的話，就變成一個有價值的人？」

▲▼蔡康永聽到理科太太教養孩子的方法，瞪大眼睛稱讚。（圖／翻攝自Youtube／理科太太）



另外，理科太太也說到，她不會為孩子設定「未來的職業」，因為沒有人可以預測未來，畢竟30年前誰知道會有Youtuber的出現？「我不想要假裝我懂未來會發生什麼事情，所以是給他可以應付未來的能力、工具」，就算小朋友未來「不理科」，她也不介意，她更看重的是創造力、對藝術的鑑賞能力、能把複雜概念轉化成簡單的文字，說給別人聽的能力，而這一切也回到她不願意稱讚兒子「很聽話」的原因，「很聽話就完啦！很聽話代表要照著這些規矩走，就沒有辦法打破這些框架。」

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