李毓芬、郭雪芙都有戲拍！　宋米秦「永遠在等她們回來」崩潰大哭

記者楊蕎綺／綜合報導

宋米秦從女團Dream Girls出道，走過不合以及被經紀人排擠的風波，近期積極投入個人事業，女強人形象深植人心，事實上在初來台灣時，她不僅工作不順，還曾被經紀公司提告，進了Dream Girls以為就此一帆風順，結果相較李毓芬和郭雪芙，她的工作量少得可憐，只能每天在宿舍空等團員回家。

▲宋米秦（中）以Dream Girls出道前，在台韓都因經紀公司浪費了不少時間。（圖／翻攝自郭雪芙臉書）



宋米秦在《小明星大跟班》中透露，她在來台灣之前，曾在韓國努力很長一段時間，希望能在演藝圈發光發熱，卻都很不順利，不是被騙就是簽錯公司被冷凍，浪費青春年華，家裡也越來越反對。剛好朋友的好友在台灣有認識，因緣際會下牽線A公司，她決定給自己最後一次機會，毅然決然來台灣打拼。

▲宋米秦剛來台灣時，簽約公司不但幾乎沒為她安排工作，還曾對她提告。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班）



沒想到宋米秦真的來到台灣後，將近8個月時間，A公司都沒為她安排什麼工作，眼看老本都要吃光，她又不想讓家鄉的父母擔心，只能一直假裝有試鏡機會、過得還可以，就在快要撐不下去之時，她得知B公司有一個案子需要找韓國人，於是向公司詢問能不能跟B公司合作，當時經紀人答應她，沒想到後來A的老闆震怒，還寄了存證信函給她。

▲▼宋米秦剛進Dream Girls的日子很快樂，後面卻壓力大到崩潰。（圖／資料照、翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班）

幸好後來這間A公司倒閉，宋米秦的合約也視同無效，恢復自由身後改和宏將多利安簽約，也成為團體Dream Girls的一員，初期日子非常快樂，以為終於能揚眉吐氣，可惜語言成為她的硬傷，很多工作都接不了，「永遠就是在家裡等2個團員回來」，曾為此壓力大到一回住處就爆發大哭。

▲宋米秦坦言自己在女團時期，永遠就是在家裡空等李毓芬和郭雪芙回來。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班）

不過宋米琴也強調，明白自己的身分和語言的關係，工作上會有侷限，比起其他人，不覺得自己的故事特別悲傷，現在她已能獨當一面，身邊還有老公和女兒Mii Mii相伴，生活幸福美滿。

▼約10:30處。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）