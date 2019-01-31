太胖被同學「美工刀割屁股」！　她花35年熬成肉界女神

娛樂中心／綜合報導

近年來越來越多服裝品牌找大尺碼模特代言，希望消除社會對肥胖女孩的歧視，台灣女孩兵香瑩身高154公分、體重86公斤，會選擇當大碼外拍模特，就是想告訴所有和自己一樣肉肉的女孩：「喜歡自己、認同自己才是最重要的。」

▲兵香瑩喜歡現在的自己。（圖／翻攝自兵香瑩臉書）

據《蘋果日報》報導，兵香瑩從小就肉，因名字和身材被取綽號「冰箱」，曾遭受的嘲笑和欺負不在少數，還曾被同學拿美工刀劃臀部，26歲時遇到現在的老公，丈夫什麼都好，就是嘴巴不饒人，總是笑她有肚子、雙下巴、腿粗，甚至在婚前撂話：「你這輩子他X的給我瘦一次！」

▲兵香瑩喜歡現在的自己。（圖／翻攝自兵香瑩臉書）



聽到老公這樣說，兵香瑩鐵了心要瘦，在婚前「魔鬼式減肥」，成功從8字頭瘦到6字頭，腰圍一口氣掉了12吋，美美地塞進夢幻新娘服，但成為人妻後，她脖子突然長出一大塊囊腫，一度懷疑是癌症，除此之外，同一時間她也歷經膝蓋扭傷、滑倒造成骨盆挫傷，種種身體狀況讓她打擊相當大，但也讓她徹底覺悟，開始逼自己養成運動習慣，才終於能「正常上下樓梯」、做到教練要她做的指定動作。

雖然現在仍然是「非主流身材」，但兵香瑩接受自己、愛惜自己，面對網友的酸言惡評，她自嘲自己老公就是一個超級毒舌，每天接受丈夫「特訓」，現在完全不覺得酸民有傷到她，「我就看著我老公說，謝謝你曾經的霸凌，讓我面對這些人好過一點」。

▲兵香瑩說感謝老公平常的「霸凌」，現在完全不會被酸民言論所傷。（圖／翻攝自兵香瑩臉書）



現在兼職大尺碼模特兒，兵香瑩說自己一直想傳達的，就是希望所有女孩「不用在意他人言論，自己從內在到外表

都喜歡自己的美麗！這種美麗需要自己認定。」