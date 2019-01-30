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《還珠》晴兒住5億空中豪宅「紫禁城就在眼前」！　夫爆欠6千萬賭債

記者楊蕎綺／綜合報導

大陸女星王艷在1999年《還珠格格》扮演「晴兒」，甜美臉蛋和嬌滴滴的嗓音令人印象深刻，後來嫁給澳籍華人房地產大亨王志才，並定居在北京，曾公開過自家上億豪宅（約台幣5億元），就位在故宮隔壁，在空中花園就能「享受紫禁城上空的艷陽」，不過近日其夫被爆欠下約6千3百萬元賭債，遭賭場提告追討。

《還珠》晴兒老公被爆欠賭債。（圖／翻攝自微博）

▲▼王艷在《還珠格格》中飾演晴兒，知名度大漲，1997年嫁給澳籍華人房地產大亨王志才。（圖／翻攝自微博）

《還珠》晴兒老公被爆欠賭債。（圖／翻攝自微博）

據《新浪娛樂》報導，王志才2017年6月被濱海灣金沙賭場提告，對方要他償還本金加利息約人民幣1400萬元（約台幣6384萬元）。30日有媒體報導指出他申請上訴成功，預計明年開庭審理。他表示自己並沒有拖欠賭場賭債，所有相關的金流財務都經由一位仲介處理，不過金沙賭場方反駁表示，賭場從不允許與賭客間的債務金錢經過仲介，雙方各說各話。

▲王艷5億豪宅「隔壁鄰居是故宮」。（圖／翻攝自微博）

▲王艷在自家億元豪宅花園可以遠眺故宮。（圖／翻攝自微博）

王艷2009年曾接受家居雜誌專訪，公開了北京的上億豪宅（約台幣5億元），當時家中有空中花園、客廳、室內游泳池、健身房、臥室、飯廳等，文中寫道：「在空中花園裏，種植著落葉灌木、松樹、大片的月季和一些叫不出名字的花卉，花園中間，是連成一片的噴泉。不遠處玫瑰色的紫禁城，是他們眼中的風景。如果天氣好，王艷會和老公、孩子一起，坐在花園裏一起喝咖啡或者共進早餐，享受紫禁城上空的艷陽。」據悉，她入住的是當地著名的豪宅「王府世紀」，也是丈夫王志才的房產品牌。

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還珠格格, 晴兒, 王艷, 王志才, 上新了故宮

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