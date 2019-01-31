小甜甜跟阿嬤吵要錢成「最後對話」！ 　一輩子遺憾變心魔

▲從小被父母棄養，藝人小甜甜由阿公阿嬤一手拉拔長大。



圖文／鏡週刊

螢光幕前搞笑扮醜、不計形象演出的小甜甜，總能帶給觀眾歡笑；螢光幕後的小甜甜，卻因宛如八點檔連戲劇的人生經歷，備嘗艱辛，她遭父母棄養，由阿公阿嬤帶大，因為窮困，從不敢開口要什麼。但如今她靠在演藝圈拚搏，並且懂得理財把錢鎖起來，因此成為有房又有車的小富婆。

「從小我就知道，我的世界跟別人不一樣。」出生就被父母遺棄，由阿公阿嬤一手拉拔帶大，小甜甜回憶小學的片段，「當時6、70歲的阿公幫忙顧工廠，阿嬤做家庭代工，所以放學後我得趕回家幫阿嬤做代工，超羨慕班上同學都能開心玩躲避球。」她想起有一次同學瘋訂行星儀，「我真的好想要，但沒有錢，單子拿在手上寫不下去。唉！」

因為貧窮，小甜甜從小就懂得壓抑物慾，想要的東西不敢跟阿公阿嬤開口。而為了幫忙家裡減輕負擔，11歲的她被迫長大，到補習班打工維持生計，邀人來試聽上課，「可能因為這樣，我變得很愛講話吧！」

大半的學生時期都在半工半讀中度過，小甜甜自嘲因此練就不少技能，她示範起專業的洗髮手勢邊演邊說，「國中時我到美髮院當髮妹，現在總想著，演藝工作可能隨時消失，但我還有其他專長在。」小甜甜忍不住開玩笑說。

儘管對物慾相當壓抑，但面對一生只有一次的國中畢業旅行，小甜甜還是按耐不住提出要求，「我跟阿嬤吵著要參加，雖然阿嬤沒拒絕，但實在也籌不出錢，我知道她非常苦惱。想不到當天下午，阿嬤突然身體不適住進加護病房，再也沒醒過來。」小甜甜低頭掩飾心傷，「後來阿公告訴我，阿嬤進醫院前還交代，要想辦法借錢讓小昀（小甜甜）參加畢業旅行。」而這件事因此成了小甜甜心中永遠的遺憾。

「所以我心心念念想著要賺錢。」「以前村莊裡有人考上律師，家門口會貼著紅紙寫著大字慶祝，我想大概沒有機會變成律師，但怎麼樣也要想辦法變成一個有名的人，賺錢讓阿公阿嬤為我驕傲。」高中畢業，阿公因為年邁已無法外出工作，小甜甜因此下定決心到台北打拼，她參加選秀節目開啟演藝事業，領到收入就一點一滴存起來，25歲攢到人生第一桶金。

2018年11月她在社群軟體記錄著這樣一段話，「小昀（小甜甜）去年買房子，今年也買了車子，要幫你們圓夢……阿公阿嬤我做到了。」

小甜甜理財小檔案 本名：張可昀

出生：1984年

現職：藝人、演員

學歷：宜寧高級中學應用外語科（英文組）

投資心法：買儲蓄險年投入30萬元鎖錢、擅長App比價買便宜商品、買房強迫儲蓄

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