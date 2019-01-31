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被同集女星出賣！　「最正主播」0修圖真實照曝光

▲蔡尚樺第一次上傳的照片中，腰比較粗，腿也比較短一些。

圖文／鏡週刊

號稱「最正主播」前東森財經台女主播蔡尚樺，外型相當亮眼，去年為了完成碩士學業，宣告暫離主播台，年後將復出主持節目《全民星攻略》，積極往演藝圈發展，但卻被本刊發現，即使貴為「最正主播」，蔡尚樺好還要更好，偷偷修圖被抓包。

蔡尚樺曾被本刊獨家曝光，飯局陪吃百億富豪王文洋，主播和富豪的花邊新聞相當令人好奇，但新聞曝光沒多久，蔡尚樺就已完成學業為由，暫離主播台，年後復出則將和曾國城主持《全民星攻略》，近日也上了節目《明星便利店》，進軍演藝圈動作積極。但在蔡尚樺的IG上，卻被本刊發現，疑似有修圖的痕跡。

蔡尚樺第一次上傳的照片中，腰比較粗，腿也比較短一些。（讀者提供）
 
▲▼蔡尚樺第一次上傳的照片中，腰比較粗，腿也比較短一些。
 
蔡尚樺第二次上傳的照片，可見除了腰變細以外，腿也變更長了！（讀者提供）

蔡尚樺近日在IG上傳錄節目的照片，照片中的她穿著一身紅衣，擺出宛如選美小姐般的姿態，相當俏麗，但過沒幾分鐘就刪掉，改傳另一張動作、背景都很相似的照片，只是合照的人中少了王仁甫。

但本刊發現，新上傳的照片中，少的還有蔡尚樺的腰內肉，她不只腰變瘦、下巴變尖，腿變長、皮膚也變更白了，雖然兩張照片中身材都很纖瘦，也很漂亮，但默默地進化，若不是運用最新科技，那就是蔡尚樺相當會找角度，果真是magic！

對此，蔡尚樺回應，「我哪那麼無聊刪文重po，另外一張照片是當天錄影的其他來賓上傳的啦！不過我的確有開了美肌模式，但這也督促我該加緊減肥，趕快瘦到脫離美肌和各種角度也能hold住哈哈！」

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