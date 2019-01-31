亞莉安娜爽秀「漢字新刺青」　日本網友秒揭「真實意思」糗翻

記者楊蕎綺／綜合報導

歌手亞莉安娜（Ariana Grande）習慣用刺青紀錄生活重要大小事，各自都有其代表意義，日前她推出新歌《7 rings》，這首歌是由她本人參與創作，描述自己幫6個姊妹一起買了友誼戒指，她也決定將這首歌名刺在手心，還將成果貼在IG上分享，只是她選擇用翻譯的日文漢字，結果意思完全不同，被網友糗翻。

▲▼亞莉安娜在手心刺上日文「七輪」，原本是代表《7 rings》，殊不知日文意思完全不同。（圖／翻攝自亞莉安娜IG）



亞莉安娜日前在推特上透露，自己將《7 rings》的日文刺在手上，但因為「七つの指輪」（日文，意指七個戒指）太多字，所以選擇縮寫成「七輪」刺在手心，照片中她的食指和中指下方掌丘刺著大大的「七輪」，看起來還有些紅腫，應是剛刺的成品。

▲▼「7 rings」原代表買給自己和姊妹的友誼戒指，沒想到亞莉安娜的刺青簡寫成「七輪」就變燒肉了。（圖／翻攝自亞莉安娜IG、記者周宸亘攝）



沒想到亞莉安娜才PO出刺青成果沒多久，就有許多日本網友留言告訴她「真相」，日文的七輪指的是炭火、炭烤，也有日式BBQ的意思，和她原本想刺的「7個戒指」意義完全不同，雖然她後來迅速把刺青照給刪了，但糗翻天的「證據」還是被網友瘋傳。