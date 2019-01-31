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隔3年回歸戲劇！　李瑞鎮一夕間失去妻兒：看過最多血的劇

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員韓星李瑞鎮從2013年的《花漾爺爺》開始，正式成為戲劇、綜藝雙棲的藝人，《一日三餐》、《尹食堂》都是他的代表作，人氣不停向上竄升。他近年來在綜藝圈發展順遂，時隔3年回歸戲劇，擔起懸疑片《圈套》男主角姜宇賢一職，31日記者發佈會上透露「這部戲也是我演過的戲劇中，看過最多血的作品。」

▲▼隔3年回歸戲劇！　李瑞鎮一夕間失去妻兒：看過最多血的劇。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲李瑞鎮時隔3年回歸戲劇。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《圈套》是李瑞鎮時隔3年回歸的戲劇，他直言：「我真的吃了不少苦頭。」不僅要展現知性形象播報新聞，還有從淋大雨、火戲、爬牆到拿起十字弓等激烈動作場面，簡直像是李瑞鎮的「受難時代」。戲劇作品懸疑，他飾演描述「國民主播」姜宇賢，卻在一夕之間失去妻兒，陷入各種圈套陷阱，「這部戲也是我演過的戲劇中，看過最多血的作品。」

▲▼隔3年回歸戲劇！　李瑞鎮一夕間失去妻兒：看過最多血的劇。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲▼李瑞鎮、成東日首次合作戲劇。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲▼隔3年回歸戲劇！　李瑞鎮一夕間失去妻兒：看過最多血的劇。（圖／愛奇藝台灣站提供）

劇中另外一位靈魂人物成東日，是出道29年的資深前輩，被讚渾身都是戲，31日記者會上，他被讚是開心果，即使在野外辛苦拍攝依舊活力滿滿，就連一向淡定的李瑞鎮都笑說：「託前輩的福，我心情很好，工作人員也很開心」。《圈套》由李瑞鎮、成東日、林華映等人主演，2月10日起，每週日、一上午10點在愛奇藝台灣站上架播岀。

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