ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃旼炫「名品腹肌消失」：有需要的話，我再重新打造！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓限定團體Wanna One在27日正式結束1年半的活動，成員黃旼炫回歸原本的團體NU’EST，31日在官方頻道開啟直播，以「NU'EST黃旼炫」的身份向粉絲問好，從自拍、嘴唇看起來蒼白聊到讀書，還提起演唱會後與朴敘俊合照的幕後花絮。

▲▼黃旼炫回歸NU`EST　承認「名品腹肌消失」：有需要的話再打造（圖／翻攝自Vlive）

▲黃旼炫回歸NU’EST開直播。（圖／翻攝自Vlive）

黃旼炫獨自開啟直播與粉絲聊聊日常生活，親切問候「大家吃飯了嗎？」談起未來的計畫，他神秘表示「今天有拍攝，雖然還沒辦法告知大家，但漸漸地開始準備各種...。」他一一回答粉絲的留言，分享新年假期，雖然現在還沒有擬定任何計畫，「但我應該也會幸福地度過吧。」

▲▼黃旼炫回歸NU`EST　承認「名品腹肌消失」：有需要的話再打造（圖／翻攝自Vlive）

▲黃旼炫提到朴敘俊，透露自己從以前就很喜歡對方。（圖／翻攝自Vlive）

黃旼炫各種話題都能談，從自拍、嘴唇看起來蒼白聊到讀書，還提起演唱會後與朴敘俊合照的幕後花絮，「以前就很喜歡敘俊哥，也常聽到人家說我們長得像，然後就認識哥哥了。」他鼓勵歌迷，有一天也會親眼見到自己喜歡的歌手、偶像。

▲▼黃旼炫回歸NU`EST　承認「名品腹肌消失」：有需要的話再打造（圖／翻攝自Vlive）

▲黃旼炫的名品腹肌消失了。（圖／翻攝自Vlive、韓網）

過去為了Wanna One演唱會打造腹肌，然而，隨著巡演結束，黃旼炫也跟著「封肚」，幾乎沒再脫過上衣，不少粉絲敲碗表示期待再次看到「名品腹肌」。直播再次被問到相關問題，他誠實笑說「腹肌沒了」，自從巡演結束後，他吃了很多美食，「現在沒辦法給你們看，不是因為覺得害羞不給看，而是因為（腹肌）沒了！」黃旼炫灑脫表示「沒差啦！反正還可以再打造，以後如果有需要，我再重新打造，但現在好像不太需要。」難得再提到腹肌，令網友笑翻，短短23分鐘的直播，同時吸引55萬人觀看。

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

推薦閱讀

《我結》女星4年婚姻毀了！　憔悴證實：對老公信賴破滅

BLACKPINK Lisa趴地撞臀　「100秒超近獨舞」辣到噴鼻血

53歲女社長被爆「性暗示撫摸」　《101》練習生精神崩潰

YG發聲明！狠切割「勝利夜店事件」　只回一句話⋯韓網怒了

拍《鬼怪》沒感覺⋯　劉仁娜2度情牽李棟旭：多次對他心動

夜店爆染毒！勝利遭檢查尿液　YG沈默3天⋯出面替他說話

胖了也沒人發現！　MAMAMOO華莎一天吃5餐：吃到吐為止

10年前紅遍全韓！Brown Eyed Girls推新歌合體　粉絲：女王回歸

ASTRO 3月登台票價公佈！　福利祭出一對一擊掌、簽名海報

夜店VIP室供人吸毒！前職員爆「勝利知情暴力事件」：很可笑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

林志玲驚爆「復合言承旭」16年塵埃落定　2人同步回應了！

I罩杯女模張語昕結婚了！　「交往3個月」閃嫁DJ男友：這輩子就他了

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

馬國畢負債5000萬翻身！　「1年連開4家店」變餐飲大亨…7個月狂賺300萬

張語昕結婚1個月：最後一次叫老公！　網瘋猜有孕…本人現身回應了

19歲男肛門卡「12cm按摩棒」：女朋友塞的　半夜急call阿公來救

VOLVO國道爆頭…「護車神柱」救他一命！　警看傻讚嘆：這狀況一般是被收屍

孫安佐狂接4業配「不到1週賺40萬」！　業界人士曝內幕：真的罕見

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黃旼炫, NU'EST

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 隔3年回歸戲劇！　李瑞鎮一夕間失去妻兒：看過最多血的劇
  2. 比賽輸了就回台中　張孟權：《聲林》是我最後一次機會
  3. 獨家／《外鄉女》徐麗雯懷孕了！比基尼辣照「喜曬5月孕肚」
  4. Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」　《初戀》男主角聲援：妳是驕傲！
  5. 百億身家竟遭追債！　熊黛林憶「菲傭轉變」驚覺被設局了
  6. 「美豔小三→種菜女神」　陳庭妮跳出舒適圈：瘋狂挑戰自己
  7. 隋棠吃尾牙遲到「原因藏母愛」！　露背裝一轉身…全場驚嘆
  8. 留言罵「幹XX公視」得獎了！網友笑翻：別這麼公正啦
  9. 張鳳書日本泡湯　衣服一脫「察覺有粉絲」瞬間逃回房間
  10. 黃旼炫「名品腹肌消失」：有需要的話，我再重新打造！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366