黃旼炫「名品腹肌消失」：有需要的話，我再重新打造！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓限定團體Wanna One在27日正式結束1年半的活動，成員黃旼炫回歸原本的團體NU’EST，31日在官方頻道開啟直播，以「NU'EST黃旼炫」的身份向粉絲問好，從自拍、嘴唇看起來蒼白聊到讀書，還提起演唱會後與朴敘俊合照的幕後花絮。

▲黃旼炫回歸NU’EST開直播。（圖／翻攝自Vlive）



黃旼炫獨自開啟直播與粉絲聊聊日常生活，親切問候「大家吃飯了嗎？」談起未來的計畫，他神秘表示「今天有拍攝，雖然還沒辦法告知大家，但漸漸地開始準備各種...。」他一一回答粉絲的留言，分享新年假期，雖然現在還沒有擬定任何計畫，「但我應該也會幸福地度過吧。」

▲黃旼炫提到朴敘俊，透露自己從以前就很喜歡對方。（圖／翻攝自Vlive）



黃旼炫各種話題都能談，從自拍、嘴唇看起來蒼白聊到讀書，還提起演唱會後與朴敘俊合照的幕後花絮，「以前就很喜歡敘俊哥，也常聽到人家說我們長得像，然後就認識哥哥了。」他鼓勵歌迷，有一天也會親眼見到自己喜歡的歌手、偶像。

▲黃旼炫的名品腹肌消失了。（圖／翻攝自Vlive、韓網）



過去為了Wanna One演唱會打造腹肌，然而，隨著巡演結束，黃旼炫也跟著「封肚」，幾乎沒再脫過上衣，不少粉絲敲碗表示期待再次看到「名品腹肌」。直播再次被問到相關問題，他誠實笑說「腹肌沒了」，自從巡演結束後，他吃了很多美食，「現在沒辦法給你們看，不是因為覺得害羞不給看，而是因為（腹肌）沒了！」黃旼炫灑脫表示「沒差啦！反正還可以再打造，以後如果有需要，我再重新打造，但現在好像不太需要。」難得再提到腹肌，令網友笑翻，短短23分鐘的直播，同時吸引55萬人觀看。