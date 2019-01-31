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ASTRO 3月登台票價公佈！　福利祭出一對一擊掌、簽名海報

記者吳睿慈／綜合報導

韓花美男團體ASTRO在2019年強勢回歸，發表首張正規專輯《All Light》，日前成功拿下音樂節目一位，令成員們激動得淚灑舞台。緊鑼密鼓宣傳新專輯，他們同時宣佈展開海外演唱會，3月16日來到台北國際會議中心，主辦31日公佈票價，粉絲還有機會抽到一對一擊掌、全員親筆簽名海報。

▲▼ ASTRO 3月登台票價公佈！　福利祭出一對一擊掌、簽名海報。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

▲ ASTRO 3月登台票價公佈，福利祭出一對一擊掌、簽名海報。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

ASTRO出道以來憑著清涼偶像形象，深受粉絲喜愛，2016年以首張迷你專輯《Spring Up》正式出道，其出道showcase門票於開賣後瞬間完售。時隔14個月帶著首張正規專輯《All Light》回歸，29日拿到出道後首次一位，成員們對粉絲的支持表達滿滿感謝。這次來到台灣開唱，演唱會將帶來新歌舞台，成員們也積極準備豐富的舞台，期待和AROHA再創造美好的回憶。

「ASTRO The 2nd ASTROAD to Taipei [STAR LIGHT]」將於3月16日在台北國際會議中心舉辦演唱會，門票2月10日中午12點在ibon售票網站、全台7-11 ibon機台開賣，票價分為2800、3300、4300、5300元，購票特定票價者有機會抽到一對一擊掌、全員親筆簽名海報福利。

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