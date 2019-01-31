鈕承澤嫌風水差！年前搬離清空「頂加樂園」　住市民大道1億豪宅

娛樂中心／綜合報導

導演鈕承澤去年12月初爆發性侵《跑馬》女工作人員，他在東區居住的頂樓加蓋，被外界形容有如「頂加樂園」，然而，如今他趕在農曆過年前搬家，入住位於市民大道上、價值超過1億的豪宅。

▲鈕承澤搬離東區頂加樂園。（圖／資料照／記者李毓康、洪文攝）

捲入性侵醜聞，鈕承澤先前現身應訊時，曾在媒體面前直言：「我會盡全力配合調查，希望會是場公正審判，但有場公審正在進行，已經判處我死刑，鈕承澤已死。」不過，據《鏡週刊》報導，他執意在過年前搬離事發的「頂加樂園」，24日有搬家人員搬出一箱箱標註「鈕Ｏ澤」的紙箱，雖然當天農民歷上並無「宜移徒」、「宜入宅」，但友人透露他執意要再過年前搬家。

從「頂加樂園」搬出後，鈕承澤目前住在位於市民大道上的豪宅社區，他2016年購入時，交易實價總價約1.55億元，平均一坪150.94萬元，不過現已跌至1.25億元左右。據《蘋果日報》報導，友人指出，豆導私下曾抱怨東區住家風水不好，所以才決定搬家。

鈕承澤日前遭電影劇組工作人員指控，2018年11月下旬突然取消既定會議，傳訊找女員工與長官到家中聊天，眾人聊了一陣後長官先行離開，女員工因擔心豆導心情不佳，獨自留下來陪伴，沒想到他不但靠近撫摸，且不顧抵抗、將人撲倒、襲胸、指侵得逞。事件曝光後，鈕承澤隔月現身北檢，經歷3小時的複訊後，以150萬交保，並被限制出境、出海、住居。