江宏傑告白慘遭已讀不回　福原愛消失2周：憂心嫁來台灣

記者林奕如／台北報導

江宏傑（小傑）和福原愛（小愛）準備迎接第二胎，婚後放閃無極限，談到當初他鼓起勇氣告白，但是小愛已讀不回，整整消失了兩個禮拜，她坦言當初思考：「如果結婚的話，就是要嫁到台灣去，以後就要住在台灣。所以我必須要想很久很久，不可能輕鬆地就答應在一起。這麼輕易就說愛我，是否有考慮到未來呢？」

▲福原愛、江宏傑婚後大放閃。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌）

兩個人接受「ELLE」雜誌訪問，提到第一次相遇在東亞少年運動會，當時兩人約莫小學五年級，小愛完全集中在比賽，對周遭的人事物幾乎視而不見，依稀有印象，「台灣隊裡，有一個戴著眼鏡長得瘦瘦高高的男孩。」小傑也印象中她是奇特的存在，「她看起來總是兇巴巴的，而且頭髮梳得好緊好高喔，感覺就是一個不好親近的人。」

直到一次在泰國舉辦的國際賽事，小傑看著一身運動裝扮的小愛突然現身，就走上前問：「你現在是要去吃飯，還是要去球場？」不假思索的小愛，果然兇巴巴地回應：「我現在肚子很餓，我要去吃飯！」但這一瞬間，小傑卻發現，這個女孩其實坦率又真誠，或許她跟我想像的不一樣。

▲福原愛目前懷第二胎。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌）

小愛當時正在腰傷，曾經動過兩次手術的小傑，於是主動跟小愛分享他的經驗，最後鼓起勇氣告白，「當時其實很害怕被拒絕，可是又覺得遇到對的人了，於是就沒想太多。」但是告白訊息送出去之後，小愛卻整整消失了兩個禮拜，小愛最後找小傑「攤牌」，「我把我心中所有的害怕全部都告訴他，然後他一個一個幫我解開。對，就是讓我安心。」

▲福原愛坦言當初受到告白信考量很多。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌）

交往走到結婚，小傑帶著小愛去參觀他買的新房，「房子是透天厝，所以我就帶她從樓上五樓、四樓、三樓…一層一層慢慢走下來，然後走到一樓廚房的中島。我知道她很喜歡煮菜，所以就在那裡把房子的鑰匙交給她，告訴她，我希望她可以成為這個家的女主人。」鑰匙就是求婚信物。

「我們講好了，不要管別人怎麼想，我們自己的幸福，就是要自己決定！」小愛回想，當時他們有一起開會討論過這件事，溝通說出心裡的話，成為兩個人共同的默契。小愛說：「我們一個是日本人，一個是台灣人，生活的環境不一樣，成長的過程又不同。所以我覺得，兩個人的想法不一樣，是很正常的。因此我希望甚麼話都可以說出來，不然一直悶在心裡會很難受，希望當心裡有一點點縫隙的時候，可以馬上合起來。所以要願意了解對方在想甚麼，並且盡可能讓對方知道你的感受，這才是維持感情最關鍵的地方。」