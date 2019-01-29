「水行俠」傑森摩莫亞也要加入《玩命關頭》宇宙！巨石強森掛保證

▲傑森摩莫亞傳出有機會參演《玩命關頭》相關電影。（圖／《玩命關頭8》、達志影像）



記者許瑞麟／綜合報導

《玩命關頭》外傳電影《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》目前在拍攝中，現在傳出主演的巨石強森（Dwayne Johnson）有意讓「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）加入演出，引起粉絲暴動。

巨石強森近來在IG表示，「摩莫亞和我都盡力讓他能夠參與這部片，扮演我的兄弟，但是他的行程太緊繃了。」但他保證一定會讓大家在未來的Hobbs電影中看到傑森摩莫亞。

其實當巨石強森以Luke Hobbs一角加入《玩命關頭5》時，環球影業便試圖讓該角色主演一部獨立電影，畢竟他和角色都很受到粉絲歡迎，直到看到他和傑森史塔森於《玩命關頭7》擦出驚人火花時，便決定發展出外傳電影。

▲傑森史塔森、伊卓瑞斯艾巴、巨石強森演出《玩命關頭》外傳。（圖／翻攝自巨石強森IG）



而傑森摩莫亞因為《水行俠》在全球熱賣，人氣直線攀升，也難怪巨石強森想讓這位同樣是以硬漢形象深植人心的演員，一同加入《玩命關頭》電影宇宙。

《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》目前確定的演員有傑森史塔森（Jason Statham）、伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）、凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）、WWE摔角冠軍羅曼瑞恩斯（Roman Reigns）等人，將於8月2日上映。