《玩命關頭》外傳不能輸！巨石強森有新家人「戲外是他的白血病表弟」

▲馮迪索、伊卓瑞斯艾巴、巨石強森。（圖／翻攝自巨石強森IG）



記者許瑞麟／綜合報導

馮迪索（Vin Diesel）宣布《玩命關頭》第9集將於2月開拍，由巨石強森（Dwayne Johnson）主演的外傳《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》則正在拍攝中，雙方不斷釋出新消息，外傳日前便曝光新演員，也就是巨石強森的表弟羅曼瑞恩斯（Roman Reigns）。

羅曼瑞恩斯為美國職業摔角選手，是世界摔角娛樂（WWE）旗下選手，知名度不輸給巨石強森，卻因為白血病復發，在2018年10月22日宣布將WWE環球冠軍讓出，專心養病，沒想到事隔幾個月，便加入《玩命關頭》外傳。

▲▼巨石強森的表弟羅曼瑞恩斯參演外傳。（圖／翻攝自巨石強森IG）



巨石強森在IG公開羅曼瑞恩斯加盟的消息，很開心可以和家人流血流汗奮鬥著，對方將在片中飾演他的兄弟，「我很感激能和表弟在這個島上度過如此寶貴的時光，因為他每天都從白血病的病情中恢復，他在這場挑戰中的毅力和謙遜，激勵了我們的家庭，也鼓勵全世界數百萬WWE的粉絲，等不及看到Big Dog重返擂台，他積極且專注的心態，讓他回歸後能更上一層樓。」

此外，巨石強森也曝光一張劇照，只見他身旁站著4個身材魁梧的男子，其中一位便是羅曼瑞恩斯，他透露這幾個演員會飾演他的兄弟，劇情設定他們住在薩摩亞，經營「Hobbs Customs」，過去是非法的拆車廠，之後變成合法企業，他還入戲地用薩摩亞諺語說道，「跟一個人對抗，就是對抗所有人。」似乎意指這些角色將成為片中他最強的家人後盾。

▲▼巨石強森在片中的新家人。（圖／翻攝自巨石強森IG）



目前尚未得知巨石強森是否會回歸《玩命關頭9》，雖然先前和馮迪索不合的傳聞鬧得沸沸揚揚，但如今2部片先後有了新進度，喜歡「玩命關頭宇宙」的粉絲還是可以好好期待接下來的作品。

《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》將於8月2日於北美上映。