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女神卡卡還原《一個巨星的誕生》　cue布萊德利首唱《Shallow》逼哭粉絲

《一個巨星的誕生》。（圖／《一個巨星的誕生》劇照）

▲《一個巨星的誕生》。（圖／《一個巨星的誕生》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

由女神卡卡（Lady Gaga）和布萊德利庫柏（Bradley Cooper）主演的《一個巨星的誕生》，擄獲大批影迷的心，在片中所演唱的《Shallow》更成為熱門金曲，不過他們一直以來都沒有公開演唱過這首歌，如今粉絲的願望終於實現了！

女神卡卡近來在美國拉斯維加斯舉辦演唱會，突然有一段背景音樂是《Shallow》，她說道，「他真的是我很好的朋友，我不知道你知不知道，他的名字叫作Bradley，拍了一部電影《一個巨星的誕生》。」

只聽見全場歌迷不斷尖叫，女神卡卡和被CUE上台的布萊德利庫柏緊緊擁抱，幫他戴好耳機，布萊德利庫柏有些手忙腳亂，一度開玩笑說，「Jackson（他在電影中的名字）從來沒有用過這些。」

▼女神卡卡和布萊德利庫柏首度公開合唱《Shallow》。（圖／翻攝自YouTube／Gaga Daily）

女神卡卡（Lady Gaga）和布萊德利庫柏（Bradley Cooper）首唱《Shallow》。（圖／翻攝自YouTube／Gaga Daily）

女神卡卡（Lady Gaga）和布萊德利庫柏（Bradley Cooper）首唱《Shallow》。（圖／翻攝自YouTube／Gaga Daily）

女神卡卡（Lady Gaga）和布萊德利庫柏（Bradley Cooper）首唱《Shallow》。（圖／翻攝自YouTube／Gaga Daily）

布萊德利庫柏一開口演唱，就把大家帶回電影中，女神卡卡還趴在他的大腿上聆聽。女神卡卡接下來彈奏鋼琴，到了副歌時展現高亢、充滿感情的力量，這次換成布萊德利庫柏深情地凝望著，最後他們更緊擁在一起合唱，畫面十分有愛、感人。更有不少入戲的粉絲形容，就像是Alley成名後，邀請Jackson來到她的演唱會當嘉賓。

《Shallow》已經獲得金球獎最佳原創電影歌曲的肯定，也入圍第91屆奧斯卡最佳原創電影歌曲，獲獎機會濃厚，大家說不定也有機會看到女神卡卡和布萊德利庫柏在奧斯卡同台演出。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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一個巨星的誕生, 布萊德利庫柏, Bradley Cooper, 女神卡卡, Lady Gaga, Shallow

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