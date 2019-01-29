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「闇黑宇宙」有新計畫！《陰兒房3》導演打造《隱形人》

《The Invisible Man》。（圖／《The Invisible Man》劇照）

▲1933年版本的《隱形人》。（圖／《The Invisible Man》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

環球影業的「闇黑宇宙」停擺，因為2017年新版《神鬼傳奇》（The Mummy）票房和評價失利，現在傳出他們有了新的計畫，打算會推出《隱形人》（Invisible Man），但並沒有先前盛傳會參演的強尼戴普（Johnny Depp）。

據《綜藝報》（Variety）報導，本片將由《陰兒房第3章：從靈開始》雷沃納爾（Leigh Whannell）執導，他是溫子仁長期合作的夥伴，也將擔任編劇，過去他的編劇作品幾乎都是恐怖片，包括《奪魂鋸》、《陰兒房》等系列電影。

至於強尼戴普也不會如預期加入本片演出，反而會加入另一個正在開發的怪物電影項目。報導也指出，這是環球影業的新策略，讓創意總監為經典角色帶來不同的視角，也從有關連的闇黑宇宙概念中汲取靈感。

《神鬼傳奇》（The Mummy）。（圖／《神鬼傳奇》劇照）

▲《神鬼傳奇》害得闇黑宇宙停擺。（圖／《神鬼傳奇》劇照）

環球影業總裁Peter Cramer對此表示，「在整個電影史上，環球影業經典怪物已經通過每位新影片的製作人進行徹底改造，將這些角色帶入生活中，我們很興奮能採用更個性化的方式，讓他們重返大銀幕。」如此一來，接下來的電影重點不在於同一個宇宙，彼此連結，讓創作者創造自己獨特的故事，也不受預算、基調、分級的限制。

《隱形人》已經被拍過好幾個版本，最知名的便是1933年詹姆斯惠爾（James Whale）執導的版本，由克勞德雷恩斯（Claude Rains）和葛羅莉史都華（Gloria Stuart）主演。

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闇黑宇宙, 隱形人, Invisible Man

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