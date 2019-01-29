《玩具總動員》牧羊女消失20年！　回歸第4集新造型曝光

▲Bo Peep回歸。（圖／《玩具總動員4》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

《玩具總動員4》（Toy Story 4）將於今年上映，在上一集消失的牧羊女Bo Peep宣布回歸，現在也公布該角色的最新劇照以及影片，可以看到她比起過去改變許多。

牧羊女最初現身1995年的首集電影，也有出現在1999年的第2集，當時的造型是粉紅色搭配白色，蓬蓬裙上還有蕾絲點綴，但20年過去後，她的個性和打扮明顯有了轉變，頭上綁著粉紅色蝴蝶結，衣服換成方便活動的藍色連身褲裝，還有個披風，招牌的杖子彷彿變成武器般，多了些俐落感。

▲Bo Peep新造型。（圖／《玩具總動員4》劇照）



《玩具總動員4》延續第3集的劇情，玩具們離開安迪後，和新主人邦妮生活，結果邦妮的自製玩具叉子「Forky」並不認為自己是玩具，想要逃離玩具的世界，胡迪在幫助Forky的過程中，意外和Bo Peep重逢，但Bo Peep已經不是當初那個完美的瓷器玩具了。

▲Bo Peep在20年前的模樣。（圖／《玩具總動員2》劇照）



導演Josh Cooley透露，Bo Peep掌控了自己的命運，「當胡迪看著安迪長大時，Bo Peep被積著灰塵，直到她走向世界，當胡迪出現時，他們沒想到會找到彼此。」但雙方對於自己的玩具信念已經大不同。Bo Peep的配音則由女星安妮帕茲（Annie Potts）回歸擔任，她形容這角色「現代、獨立、幹練、自信」，而且鼓舞人心。

《玩具總動員4》將於6月21日在北美上映。