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《玩命關頭》18年CP合體！　宣布「第9集好消息」

《玩命關頭8》。（圖／《玩命關頭8》劇照）

▲《玩命關頭8》。（圖／《玩命關頭8》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

《玩命關頭》宇宙積極發展中，目前外傳《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》拍攝中，現在馮迪索（Vin Diesel）更宣布，《玩命關頭》第9集將於2月開始拍攝，讓大批粉絲相當期待。

馮迪索在IG釋出一段影片，宣布這個好消息，第9集將在英國倫敦開拍，「我和我的犯罪夥伴想要向委內瑞拉傳達一個訊息，這是來自Dom和Letty，我們總是和你們在一起，y pa'lante con fe（要有信仰）。」

有趣的是，飾演Letty的蜜雪兒羅德里奎茲（Michelle Rodriguez）還在馮迪索背後搞怪，對著鏡頭比出愛心，似乎相當期待和影迷見面，他們自2001年的首集就飾演情侶。

馮迪索（Vin Diesel）和蜜雪兒羅德里奎茲（Michelle Rodriguez）。（圖／翻攝自馮迪索IG）

▲蜜雪兒羅德里奎茲出現在馮迪索的影片中。（圖／翻攝自馮迪索IG）

《玩命關頭7》。（圖／《玩命關頭7》劇照）

▲蜜雪兒羅德里奎茲和馮迪索飾演一對戀人。（圖／《玩命關頭7》劇照）

不過目前第9集的細節尚未曝光，只確定由林詣彬（Justin Lin）執導，Daniel Casey擔任編劇，預計於2020年4月10日上映，雖然大部分的角色沒意外都會回歸，但目前正在拍攝《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》的巨石強森（Dwayne Johnson）和傑森史塔森（Jason Statham）還尚未確定。

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玩命關頭, 玩命關頭9, 馮迪索, Vin Diesel, 蜜雪兒羅德里奎茲, Michelle Rodriguez

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