她在臉上刺青「一世代哈利的臉」　太愛男神…成果讓網友傻眼

▲凱爾賽卡特臉上的刺青似乎不太像哈利。（圖／翻攝自Kelsy Karter IG）



記者許瑞麟／綜合報導

每個人都有心目中的完美偶像，也有自己的一套追星方式，但你有想過把偶像的臉刺青在臉上嗎？一名27歲的紐西蘭女歌手凱爾賽卡特（Kelsy Karter），因為太喜歡「一世代」（One Direction）的哈利（Harry Styles），便在臉上刺上對方的肖像，瘋狂舉動引起熱議。

凱爾賽卡特18日便在推特說「我終於知道哈利生日要做什麼了」，結果27日便曝光一組照片，只見她跑去找刺青藝術家Romeo Lacoste，在右臉刺上哈利的臉，還附上一顆愛心，開心直呼，「媽，你看我為了自己做了什麼！」不過大批網友認為這張刺青根本不像哈利，認為她的舉動過於瘋狂。

▲▼凱爾賽卡特把哈利的肖像刺在臉上。（圖／翻攝自Kelsy Karter、dimpledhalo.s IG）



事實上，凱爾賽卡特一直以來都不吝對外透露對哈利的迷戀，也自認自己是「女版哈利」，「他是流行歌手中最受歡迎的，還做了一張經典的搖滾專輯，是我想製作的音樂風格，我也想要和他一起工作。」而她IG的第一個貼文，便是哈利的演唱會現場。

▲哈利。（圖／CFP）