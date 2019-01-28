演員工會獎／《波希米亞》雷米馬利克再獲影帝！《黑豹》最佳整體演出

記者許瑞麟／綜合報導

第25屆美國演員工會獎（SAG Awards）於台灣時間28日舉行頒獎典禮，該獎被視為奧斯卡一大指標，多數演員獎項都和奧斯卡重疊。

《波希米亞狂想曲》雷米馬利克（Rami Malek）擊敗克里斯汀貝爾（Christian Bale），獲得電影類最佳男主角；《愛‧欺》葛倫克蘿絲（Glenn Close）擊退《真寵》奧莉維亞柯爾曼（Olivia Colman），獲得電影類最佳女主角。

值得一提的是，《幸福綠皮書》馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）聲勢後來居上，和《Can You Ever Forgive Me?》的理查·E·格蘭特（Richard E. Grant）在奧斯卡的戰局更顯激烈。

沒入圍奧斯卡的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）則以《噤界》獲獎，反倒是奧斯卡聲勢頗高的蕾吉娜金恩（Regina King）沒能入圍演員工會獎。

電影類 以下紅字為得獎者

最佳男主角

克里斯汀貝爾（Christian Bale）《為副不仁》

布萊德利庫柏（Bradley Cooper）《一個巨星的誕生》

雷米馬利克（Rami Malek）《波希米亞狂想曲》

維果莫天森（Viggo Mortensen）《幸福綠皮書》

約翰大衛華盛頓（John David Washington）《黑色黨徒》



▲雷米馬利克。（圖／達志影像／美聯社）



最佳女主角

艾蜜莉布朗（Emily Blunt）《愛‧滿人間》

葛倫克蘿絲（Glenn Close）《愛‧欺》

奧莉維亞柯爾曼（Olivia Colman）《真寵》

女神卡卡（Lady Gaga）《一個巨星的誕生》

瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）《Can You Ever Forgive Me?》

▲葛倫克蘿絲。（圖／達志影像／美聯社）



最佳男配角

馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）《幸福綠皮書》

堤摩西柴勒梅德（Timothée Chalamet）《美麗男孩》

亞當崔佛（Adam Driver）《黑色黨徒》

山姆埃利奧特（Sam Elliott）《一個巨星的誕生》

理查·E·格蘭特（Richard E. Grant）《Can You Ever Forgive Me?》

最佳女配角

艾美亞當斯（Amy Adams）《為副不仁》

艾蜜莉布朗（Emily Blunt）《噤界》

瑪格羅比（Margot Robbie）《雙后傳》

艾瑪史東（Emma Stone）《真寵》

瑞秋懷茲（Rachel Weisz）《真寵》

最佳整體演出

《一個巨星的誕生》

《黑豹》

《黑色黨徒》

《波希米亞狂想曲》

《瘋狂亞洲富豪》

▲《黑豹》劇組。（圖／達志影像／美聯社）



電影類最佳特技整體演出

《蟻人與黃蜂女》

《復仇者聯盟3：無限之戰》

《西部老巴的故事》

《黑豹》

《不可能的任務：全面瓦解》

電視類

電視電影、限定影集最佳男演員

安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）《世紀天才：畢卡索》

達倫克里斯（Darren Criss）《凡賽斯遇刺案：美國犯罪故事》

休葛蘭（Hugh Grant）《英式醜聞》

安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）《李爾王》

比爾普曼（Bill Pullman）《罪人的真相》

電視電影、限定影集最佳女演員

艾美亞當斯（Amy Adams）《利器》

派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）《逃離丹尼莫拉》

派翠西亞克拉克森（Patricia Clarkson）《利器》

潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺案》

艾瑪史東（Emma Stone）《狂想》

劇情類最佳整體演出

《冷戰諜夢》

《絕命律師》

《使女的故事》

《黑錢勝地》

《這就是我們》

劇情類最佳男演員

傑森貝特曼（Jason Bateman）《黑錢勝地》

斯特林K布朗（Sterling K. Brown）《這就是我們》

約瑟夫范恩斯（Joseph Fiennes）《使女的故事》

約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）《傑克萊恩》

巴布奧登科克（Bob Odenkirk）《絕命律師》

劇情類最佳女演員

茱莉亞加德納（Julia Garner）《黑錢勝地》

蘿拉琳妮（Laura Linney）《黑錢勝地》

伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）《使女的故事》

吳珊卓（Sandra Oh）《追殺夏娃》

蘿蘋萊特（Robin Wright）《紙牌屋》

喜劇類最佳整體演出

《亞特蘭大》

《殺手進城》

《GLOW：華麗女子摔角聯盟》

《好萊塢教父》

《了不起的麥瑟爾女士》

喜劇類最佳男演員

亞倫阿金（Alan Arkin）《好萊塢教父》

麥克道格拉斯（Michael Douglas）《好萊塢教父》

比爾哈德（Bill Hader）《殺手進城》

東尼夏爾赫布（Tony Shalhoub）《了不起的麥瑟爾女士》

亨利溫克勒（Henry Winkler）《殺手進城》

喜劇類最佳女演員

艾利克斯布斯汀（Alex Borstein）《了不起的麥瑟爾女士》

愛莉森布里（Alison Brie）《GLOW：華麗女子摔角聯盟》

瑞秋布羅斯納安（Rachel Brosnahan）《了不起的麥瑟爾女士》

珍芳達（Jane Fonda）《同妻俱樂部》

莉莉湯姆林（Lily Tomlin）《同妻俱樂部》

電視類最佳特技整體演出

《GLOW：華麗女子摔角聯盟》

《漫威夜魔俠》

《傑克萊恩》

《陰屍路》

《西方極樂園》

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