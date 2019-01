小丑女真的回歸了！　離開小丑帶領全女英雄《猛禽小隊》

▲小丑女回來了!(圖/翻攝自瑪格羅比IG)



記者許瑞麟/綜合報導

DC《猛禽小隊》正式片名為《Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)》,現在公開首支前導預告,首度曝光小丑女和其他角色的扮相。

瑪格羅比(Margot Robbie)回歸飾演小丑女,「黑金絲雀」(Black Canary)由朱妮絲莫利特(Jurnee Smollett-Bell)飾演,「女獵手」(Huntress)則由瑪麗伊莉莎白文斯蒂德(Mary Elizabeth Winstead)飾演,蘿西培瑞茲(Rosie Perez)飾演警探芮妮蒙托亞(Renee Montoya),艾拉傑巴斯科(Ella Jay Basco)飾演卡珊德拉該隱(Cassandra Cain)。

▲小丑女。(圖/《猛禽小隊》劇照)



▲女獵手。(圖/《猛禽小隊》劇照)



▲警探芮妮蒙托亞。(圖/《猛禽小隊》劇照)



▲黑金絲雀。(圖/《猛禽小隊》劇照)



▲卡珊德拉該隱。(圖/《猛禽小隊》劇照)



反派維克多薩斯(Victor Zsasz)則由克里斯梅西納(Chris Messina)飾演,黑面具(Black Mask)由伊旺麥奎格(Ewan McGregor)飾演。

▲黑面具還沒戴上經典面具。(圖/《猛禽小隊》劇照)



▲維克多薩斯。(圖/《猛禽小隊》劇照)



本片由亞裔女導演閻羽茜(Cathy Yan)執導,更是首位執導超級英雄電影的亞裔女導演,可以看到這支預告的美術設計及色調和《自殺突擊隊》有些出入,但也沒有完全除去既有風格,也加入了些自創的復古造型。

劇情設定在沒有蝙蝠俠的高譚市,小丑女離開小丑後,招募了一支女英雄團隊來抵禦反派,本片預計於2020年2月7日在北美上映。