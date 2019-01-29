小丑女真的回歸了！　離開小丑帶領全女英雄《猛禽小隊》

▲小丑女回來了！（圖／翻攝自瑪格羅比IG）



記者許瑞麟／綜合報導

DC《猛禽小隊》正式片名為《Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)》，現在公開首支前導預告，首度曝光小丑女和其他角色的扮相。

瑪格羅比（Margot Robbie）回歸飾演小丑女，「黑金絲雀」（Black Canary）由朱妮絲莫利特（Jurnee Smollett-Bell）飾演，「女獵手」（Huntress）則由瑪麗伊莉莎白文斯蒂德（Mary Elizabeth Winstead）飾演，蘿西培瑞茲（Rosie Perez）飾演警探芮妮蒙托亞（Renee Montoya），艾拉傑巴斯科（Ella Jay Basco）飾演卡珊德拉該隱（Cassandra Cain）。

▲小丑女。（圖／《猛禽小隊》劇照）



▲女獵手。（圖／《猛禽小隊》劇照）



▲警探芮妮蒙托亞。（圖／《猛禽小隊》劇照）



▲黑金絲雀。（圖／《猛禽小隊》劇照）



▲卡珊德拉該隱。（圖／《猛禽小隊》劇照）



反派維克多薩斯（Victor Zsasz）則由克里斯梅西納（Chris Messina）飾演，黑面具（Black Mask）由伊旺麥奎格（Ewan McGregor）飾演。

▲黑面具還沒戴上經典面具。（圖／《猛禽小隊》劇照）



▲維克多薩斯。（圖／《猛禽小隊》劇照）



本片由亞裔女導演閻羽茜（Cathy Yan）執導，更是首位執導超級英雄電影的亞裔女導演，可以看到這支預告的美術設計及色調和《自殺突擊隊》有些出入，但也沒有完全除去既有風格，也加入了些自創的復古造型。

劇情設定在沒有蝙蝠俠的高譚市，小丑女離開小丑後，招募了一支女英雄團隊來抵禦反派，本片預計於2020年2月7日在北美上映。