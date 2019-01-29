江蕙買下1坪281萬「全台最貴億級豪宅」！　封麥3年大手筆買第3間房

娛樂中心／綜合報導

台語天后江蕙（二姊）2015年宣布退出歌壇，目前只透過社群網站和粉絲互動，和情同姐弟的周杰倫私下常有訊息互動，甚至還在演唱會上隔空合唱。封麥3年的她被曝光買下「全台灣最貴豪宅」，一坪要價281萬台幣，建商和周杰倫位於大安區的豪宅是同一家，姐弟倆眼光也頗為相同。

▲江蕙。（圖／翻攝江蕙臉書）

江蕙除了在淡水的「楓丹白露」社區及信義區房產，據《蘋果日報》報導，她2018年7月確定買下大安區27樓豪宅，該建案被稱為是全台最受矚目的豪宅案，總共176.37坪，包含3個車位，一坪要價281萬元，總價逼近4.3億元，比周杰倫的大安區6.6億元樓中樓豪宅有得拼。

▲周杰倫、江蕙。（圖／翻攝江蕙臉書／讀者提供）

周杰倫2018年底在澳門開唱，江蕙突然出現在澳門替杰倫演唱會加持，一知道二姐人在現場的周杰倫，除了緊張更笑說有天后中的天后坐在下面今天更要認真唱。在這次演唱會巡演固定點歌part時，周杰倫特別向澳門的觀眾介紹二姐，現場歡呼聲不斷。

值得一提的是，二姐江蕙在現場跟所有歌迷分享了杰倫的小故事：由杰倫與文山所寫，二姐演唱的《落雨聲》，這首歌是杰倫與文山第一首賣出的歌曲，也是二姐慧眼獨具，並且大膽給新人機會，二姐開玩笑表示，「當初我用你這首歌，所以我是你的貴人，這首歌大賣，我也靠這首歌賺了很多錢，所以後來你是我的貴人。」

原本是與歌迷點歌合唱的環節，沒想到二姐在現場點唱《稻香》後，要大家跟著杰倫唱，杰倫也說因為二姐封麥，所以請二姐說說話不用唱，但沒想到全場歌迷大合唱時，到了副歌，二姐竟隨著全場歌迷哼唱了幾句，所有人驚呼，「二姐是開金口了嗎？」事後二姐笑說因為這首歌我太喜歡，現場氣氛也太好，就忍不住跟大家哼了。

