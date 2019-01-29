李晶晶路邊大哭！　180cm高帥男友曝光「摟肩安慰」

▲李晶晶與熟男男友在大直的路邊說話，兩人似乎有小爭執。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

首都客運千金李晶晶2012年和30億身家的台塑長孫王泉仁離婚，帶著女兒生活，不過就在王泉仁與再婚妻子麻衣鬧離婚忙得不可開交之際，恢復單身的李晶晶感情生活也沒閒著；本刊接獲爆料，本月19日深夜11點多，有讀者直擊綁著俏麗馬尾的李晶晶，與新男友現身台北大直街頭，不知道是否有爭執，她竟然坐在階梯上哭泣，但不到1小時，小倆口又甜蜜蜜地手牽著手，一起回到位於明水路的豪宅，情緒轉變之快，還真是amazing！

本月19日深夜近12點，李晶晶被讀者直擊出現在台北市大直明水路永安國小側門旁，但令人訝異的是，平常甜美重形象的她，竟在路邊啜泣，身旁則跟著一個約180公分、頂著刺蝟髮型的40歲壯碩男子，李晶晶哭一哭還靠在男友身上，雖然看起來像情侶間鬧彆扭，但她嗲嗲的模樣，應該任誰都無法招架得住。





▲李晶晶和男友用英文交談（圖／鏡週刊提供）



▲李晶晶和男友用英文交談（圖／鏡週刊提供）

▲李晶晶和男友用英文交談（圖／鏡週刊提供）



▲李晶晶和男友用英文交談（圖／鏡週刊提供）

李晶晶雖然貴為千金大小姐，不過這天她沒有如平時跑趴般打扮貴氣，綁著可愛的馬尾，穿著時下女生常穿的楔形鞋，背著小包包如年輕美眉，約會也是走平民路線，沒有開著名車，而是在明水路上散步。李晶晶走累了就隨興坐在路邊台階，想哭就哭了，她哭完後與男子繼續說話，2人幾乎是全英語交談，沒講幾句中文，看來與最愛使用「晶晶體」（中英夾雜但英文偏多的說話方式）的李晶晶語言頻道完全相同。

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2人談完心之後沿著明水路一直走，途中李晶晶不時會拉一下男生的手臂，很會撒嬌，雖然在大馬路上與男友互動並不算太親熱，但轉進小巷子後，他們的手就自然地牽了起來，甜甜蜜蜜黏在一起，直到20日凌晨1點左右，一起返回李晶晶位於明水路的豪宅休息，短短1小時內，上演忽悲又忽喜戲碼。

李晶晶2017年曾被爆出與小她11歲的小鮮肉Victor交往，被認為她在婚變後，口味改為姐弟戀，但隨著日前被讀者直擊與熟男深夜散步談心，看來還是難擋大叔魅力。



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