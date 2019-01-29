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郭雪芙爆當小三！　鮮肉男星睡進她家「甜蜜過夜3天」…正宮崩潰

▲本刊直擊，孫其君背著女友，開著車，連續2天睡進郭雪芙家，2人還戴情侶帽、穿情侶衣。。（圖／鏡週刊提供）

▲本刊直擊，孫其君背著女友，開著車，連續2天睡進郭雪芙家，2人還戴情侶帽、穿情侶衣。。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

電視劇《我們不能是朋友》已經殺青，不過戲中飾演情侶的郭雪芙跟孫其君卻遲遲不肯出戲，本刊直擊，兩人常在女生家中約會，而且孫其君已經擁有郭雪芙家的門禁卡了，可見2人穩定的過夜關係。

1月25日的下午1點多，本刊驚見，孫其君的車竟然從郭雪芙位於台北市內湖成功路的新家開了出來！原來2人之前在劇中飾演情侶，卻遲遲不肯出戲，也由此可以推測，極有可能孫其君之前就待在她家，孤男寡女共處一室。

【雪芙成小三】渣味孫其君睡進郭雪芙家　還有她家門禁卡！

▲據本刊讀者爆料，孫其君其實在對岸有個穩定交往1年多的女友K小姐，不過郭雪芙出現之後戀情迅速變調。（翻攝自K小姐IG）

將近2點左右，孫其君就這樣載著郭雪芙，遊著車河從成功路上了交流道，然後一路開到建國高架，從信義路下來；經過孫其君家附近，他開始找停車位。

【雪芙成小三】渣味孫其君睡進郭雪芙家　還有她家門禁卡！

▲郭雪芙從孫其君車上下車（圖／鏡週刊提供）

【雪芙成小三】渣味孫其君睡進郭雪芙家　還有她家門禁卡！

▲郭雪芙從孫其君車上下車（圖／鏡週刊提供）

只是孫其君極為小心，到了自家附近之後，開始繞來繞去，感覺在測試自己有無遭跟拍。結果為了小心起見，孫其君還是半路就把郭雪芙丟下車，最後讓女生自己走進了陳意涵前男友所屬的髮廊。

【雪芙成小三】渣味孫其君睡進郭雪芙家　還有她家門禁卡！

▲孫其君等郭雪芙（圖／鏡週刊提供）

【雪芙成小三】渣味孫其君睡進郭雪芙家　還有她家門禁卡！

▲孫其君等郭雪芙（圖／鏡週刊提供）

下午5點左右，郭雪芙在髮廊完事後就緊接工作，到了晚上9點多，孫其君從自己家裡開車出門，然後一路開到郭雪芙家，而且已經有女生家的門卡，熟門熟路感應完保全系統後直接進去！直到深夜都再也沒見到孫其君離開，可見他跟郭雪芙已有好一陣子穩定的過夜關係。補充一點，孫其君嗜好邊開車邊當低頭族，是個違法的危險駕駛來著。

【雪芙成小三】渣味孫其君睡進郭雪芙家　還有她家門禁卡！

▲孫其君和郭雪芙穿情侶裝（圖／鏡週刊提供）

【雪芙成小三】渣味孫其君睡進郭雪芙家　還有她家門禁卡！

▲孫其君和郭雪芙穿情侶裝（圖／鏡週刊提供）

【雪芙成小三】渣味孫其君睡進郭雪芙家　還有她家門禁卡！

▲孫其君和郭雪芙穿情侶裝（圖／鏡週刊提供）

1月26日中午12點多左右，孫其君的車還停在郭雪芙家旁的停車格。可見兩人前一晚上真的睡好睡滿，然後一前一後出門，郭雪芙渾身包得緊緊，掩飾自己藝人身分掩過了頭，讓她更加顯眼。總之她最後還是上了孫其君的車，然後到了港墘路巷內一間咖啡館跟袁艾菲和她的未婚夫、以及一名男子碰頭。

【雪芙成小三】渣味孫其君睡進郭雪芙家　還有她家門禁卡！

▲孫其君在自己IG上po出合照，還在郭雪芙的頭上畫著愛心，別有用心。（翻攝自孫其君IG）

下午3點左右，5人分成袁艾菲及未婚夫、以及該名男電燈泡落單與郭雪芙＆孫其君兩組，5人一起前往文華東方看展；下午5點多，終於Double Date完，兩對也各自離開，郭雪芙先跟朋友聚會，孫其君則在自家待機，晚間九點多，小倆口又循一樣的恩愛約會模式，孫其君到郭雪芙家過夜。不過一切因為孫其君其實另有尚未分手的女友，他的這段關係充滿濃濃的渣味。


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