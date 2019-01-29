ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！　孫其君女友崩潰私訊曝光

▲據本刊讀者爆料，孫其君其實在對岸有個穩定交往1年多的女友K小姐，不過郭雪芙出現之後戀情迅速變調。（翻攝自K小姐IG）

圖文／鏡週刊

其實孫其君有位在大陸工作的正宮女友，在他遇到郭雪芙之前，已經交往了1年半多。只是開拍《我們不能是朋友》之後，孫其君就整個人變得怪怪，熟悉Ｋ小姐的友人為Ｋ小姐受到劈腿對待感到不平，而向本刊爆料，據悉Ｋ小姐在大陸工作時，獲知孫其君劈腿跡象，卻從未獲得他清楚的解釋，幾乎崩潰，不得不向友人訴苦求援。

根據Ｋ小姐的友人轉述，原本農曆過年期間，家在美國的孫其君還要帶Ｋ小姐前去拜年，如今女伴已經換成郭雪芙，而且郭雪芙應該對孫其君的感情狀況所知甚少。本刊也取得Ｋ小姐與孫其君令人鼻酸的訊息紀錄，在此節錄如下：

Ｋ小姐：…讓我飛一趟，你可以來機場載我嗎？如果沒辦法，我自己坐車回家也行，可以嗎？

孫其君：我們

孫其君：應該說是我

孫其君：變得不太一樣了

Ｋ小姐：哪裡不一樣？

孫其君：很多都變了

Ｋ小姐：爸比發生了什麼事？

孫其君：也許是因為戲，也許是因為距離，也許是自己

知情讀者向本刊爆料，孫其君追到郭雪芙後，才跟女友談分手。（讀者提供）

▲孫其君被爆追到郭雪芙後就分手。（圖／鏡週刊提供）

放在IG上的po文也立刻被截圖，被傳是變心的徵兆。（讀者提供）

▲孫其君被爆追到郭雪芙後就分手。（圖／鏡週刊提供）

由於孫其君跟Ｋ小姐擁有愛犬，所以他們交往快2年以來，一直都以夫妻自居，所以Ｋ小姐才會喚孫其君為「爸比」。只是根據簡訊判斷，如今孫其君那句看似不明不白的「也許是因為戲」，應該就是在講他已經移情別戀郭雪芙。難怪《我們不能是朋友》的殺青宴上，孫其君跟劉以豪男男high吻，讓郭雪芙跟夏若妍吃醋說：「原來我們被劈腿了！」

據悉，因為孫其君並未明確表明自己移情別戀，這種曖昧不清、又不光明磊落的態度已經深深傷害了Ｋ小姐，也讓郭雪芙當了現成第三者。


更多鏡週刊報導
【雪芙成小三】劈到戲外去　他被對岸譙到人財兩失
【雪芙成小三】蠢愛沒好事　她被小三認證是小四
【雪芙成小三】渣味孫其君睡進郭雪芙家　還有她家門禁卡！

演唱會門票40張→1100張賣光 　李友廷感概：我還不是最好的

推薦閱讀

周杰倫跑單13萬圍巾！蕭敬騰報仇公開「男人禁忌對話」　網看傻：昆凌不要看

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！　網推爆：這超重要

他胸口養出「驚悚巨無霸肉球」！　皮膚骨頭全被啃光…醫搖頭：沒救了

黑人PO「肉色棒狀物」謎照！　老司機秒懂邪笑：這尺寸不得了

暴牙矬妹10年神進化！　白了10色階「晃超兇雪球」…網看傻：黑猩猩變娜美

小禎「穿進XS號」還有超大空間！　瘦成名模尺寸…造型師傻眼：扣起來了

郵局「暗黑王祖賢」曬航母級身材！超兇制服照曝光　網瘋狂：揪團寄信去

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！　PO證據照爽喊：還能假嗎

郭雪芙爆當小三！　鮮肉男星睡進她家「甜蜜過夜3天」…正宮崩潰

目睹變態男闖入性侵阿嬤！　她崩潰躲起來「忍痛拍照留證據」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

楊雅筑深夜指纏博焱！　「醉倒胸膛、伸手撫背」畫面全被拍

郭雪芙爆當小三！　鮮肉男星睡進她家「甜蜜過夜3天」…正宮崩潰

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

「老公天天尿我身上」　張菲媳曝閨房情趣細節：越尿越上面

21歲BTS柾國豪宅曝光！　 5571萬「現金一次付清」

馮偉衷骨灰撒入大海！　女友悲曬「婚紗照」圓夢網噴淚

快訊／世界DJ冠軍出爐！頑童御用DJ Afro正男《辣台妹》嗨炸中正紀念堂

舒子晨、SpeXial風田驚爆熱戀！　開車打包回香閨過夜

企鵝妹讀台大1個月「中文字跡」曝光！　網驚：比我寫了20年還美

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！　孫其君女友崩潰私訊曝光
  2. 《女兵》梁瀚名紅布只遮重點部位！小師妹羞：哥身材誇張好
  3. 郭雪芙爆當小三！　鮮肉男星睡進她家「甜蜜過夜3天」…正宮崩潰
  4. 馮提莫萌唱《學貓叫》！　韓網友秒被圈粉　直喊「心臟砰砰跳」
  5. 王源首回應出國留學！　「做了艱難的決定」洩暫退演藝圈
  6. 張惠妹尾牙灑百萬犒賞員工！　招牌口號「跳起來」改成4個字
  7. 雪碧醉到「喝自己吐的酒」：敲錯房暈3天沒卸妝
  8. 「老公天天尿我身上」　張菲媳曝閨房情趣細節：越尿越上面
  9. 《神探蒲松齡》新版聶小倩太虐！阮經天：別人在笑我在苦
  10. 孫安佐100份沙威瑪沒送完　大街脫剩背心「擺POSE秀肌」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366