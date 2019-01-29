追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！　孫其君女友崩潰私訊曝光

▲據本刊讀者爆料，孫其君其實在對岸有個穩定交往1年多的女友K小姐，不過郭雪芙出現之後戀情迅速變調。（翻攝自K小姐IG）

圖文／鏡週刊

其實孫其君有位在大陸工作的正宮女友，在他遇到郭雪芙之前，已經交往了1年半多。只是開拍《我們不能是朋友》之後，孫其君就整個人變得怪怪，熟悉Ｋ小姐的友人為Ｋ小姐受到劈腿對待感到不平，而向本刊爆料，據悉Ｋ小姐在大陸工作時，獲知孫其君劈腿跡象，卻從未獲得他清楚的解釋，幾乎崩潰，不得不向友人訴苦求援。

根據Ｋ小姐的友人轉述，原本農曆過年期間，家在美國的孫其君還要帶Ｋ小姐前去拜年，如今女伴已經換成郭雪芙，而且郭雪芙應該對孫其君的感情狀況所知甚少。本刊也取得Ｋ小姐與孫其君令人鼻酸的訊息紀錄，在此節錄如下：

Ｋ小姐：…讓我飛一趟，你可以來機場載我嗎？如果沒辦法，我自己坐車回家也行，可以嗎？

孫其君：我們

孫其君：應該說是我

孫其君：變得不太一樣了

Ｋ小姐：哪裡不一樣？

孫其君：很多都變了

Ｋ小姐：爸比發生了什麼事？

孫其君：也許是因為戲，也許是因為距離，也許是自己

▲孫其君被爆追到郭雪芙後就分手。（圖／鏡週刊提供）



▲孫其君被爆追到郭雪芙後就分手。（圖／鏡週刊提供）



由於孫其君跟Ｋ小姐擁有愛犬，所以他們交往快2年以來，一直都以夫妻自居，所以Ｋ小姐才會喚孫其君為「爸比」。只是根據簡訊判斷，如今孫其君那句看似不明不白的「也許是因為戲」，應該就是在講他已經移情別戀郭雪芙。難怪《我們不能是朋友》的殺青宴上，孫其君跟劉以豪男男high吻，讓郭雪芙跟夏若妍吃醋說：「原來我們被劈腿了！」

據悉，因為孫其君並未明確表明自己移情別戀，這種曖昧不清、又不光明磊落的態度已經深深傷害了Ｋ小姐，也讓郭雪芙當了現成第三者。



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