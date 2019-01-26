他胸口養出「驚悚巨無霸肉球」！　皮膚骨頭全被啃光…醫搖頭：沒救了

記者田暐瑋／綜合報導

身體出現怪味千萬不要輕忽！一名病患發現胸口長出異物，但不願看醫生，拖到後來開始飄出惡臭味，索性多穿幾件衣服包住，到最後胸口的皮膚和骨頭都被吃掉，最後連醫師也束手無策，只得送進安寧病房。

皮膚科醫師廖苑利在《醫師好辣》中分享看診案例，在德國的皮膚科醫院查房時，遠遠就聞到一股死老鼠臭味，離房間越近、惡臭味越來越濃，一進入房裡才發現病患的胸口長了一顆超大的肉球，且皮膚和骨頭都被吃掉，已經壓到心包膜了，導致血流不順暢，後來才知道這病患是罹患了基底細胞癌。

▲基底細胞癌。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



該名病患發現長出異物時，沒有馬上看醫生，時間一久才養出了如此巨大的腫塊，平常就是穿很多衣服去掩蓋味道，後來是家人逼迫，就醫後才發現是癌症，但為時已晚，已經無法動手術切除，只好送入安寧病房。醫師解釋，基底細胞癌雖然常見，但生長速度極為緩慢，如果一開始就發現，只需要動手術切除即可。

此外，也曾有一位老婆婆因為小腿乾癢就醫，但醫生卻聞到一股味道，直覺不對勁，一脫掉婆婆襪子才發現腳踝有個破洞，且傷口呈現白色潰爛狀，已經好幾個月沒有好，醫師翻閱病歷後驚見婆婆有糖尿病，趕緊動手清創，否則就有截肢危機，醫師也提醒，臭味有時是癌症的表現，如果一發現不對勁，就要立刻就醫。

▲休傑克曼得過皮膚癌（圖／翻攝自休傑克曼的Instagram）

事實上，好萊塢巨星休傑克曼2013年發現鼻子上出現不明紅色斑點，老婆黛布拉趕緊催他去看醫生，經過檢查後證實得到「基底細胞癌」，所幸已經接受治療，他在Instagram上張貼鼻子貼著藥膏的照片，寫下「老婆是對的！不要像我一樣不信邪」，甚至呼籲粉絲發現有相同情況時，要立刻到醫院檢查，並叮嚀平時要多擦防曬油。

「基底細胞癌」是東方人最常見的皮膚癌，臨床上非常容易被誤認為是一般的「痣」而延誤治療，但其實是「最良性」的一種皮膚癌，所以只需經由手術切除乾淨即可，遠處轉移的機會非常低。其中，皮膚癌中最惡名昭彰，也是最惡性的則是黑色素細胞癌，約30%是由已經存在的痣發展而來，另外70%是另外生成的，東方人較易出現的為肢端小痣性黑色素細胞癌，依其癌細胞侵犯深度的不同而有不同的預後。

臨床上，常以ABCDE檢查法來區分是否為黑色素細胞癌，A（Asymmetry）：痣的外觀是否不對稱 ，B（Border）：邊緣是否不規則或模糊不清，C（Color）：色調是否不均勻、多色調、深淺不一 ，D（Diameter）：大小是否超過六公釐以上或有短期間變大的情形，E（Elevation）：表面是否有不規則的隆起現象，若有上述這幾種情形，應就醫作進一步的確認或及早接受皮膚切片檢查。

▲基底細胞癌。（圖／翻攝江蘇電視台）



