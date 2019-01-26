ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

他胸口養出「驚悚巨無霸肉球」！　皮膚骨頭全被啃光…醫搖頭：沒救了

記者田暐瑋／綜合報導

身體出現怪味千萬不要輕忽！一名病患發現胸口長出異物，但不願看醫生，拖到後來開始飄出惡臭味，索性多穿幾件衣服包住，到最後胸口的皮膚和骨頭都被吃掉，最後連醫師也束手無策，只得送進安寧病房。

皮膚科醫師廖苑利在《醫師好辣》中分享看診案例，在德國的皮膚科醫院查房時，遠遠就聞到一股死老鼠臭味，離房間越近、惡臭味越來越濃，一進入房裡才發現病患的胸口長了一顆超大的肉球，且皮膚和骨頭都被吃掉，已經壓到心包膜了，導致血流不順暢，後來才知道這病患是罹患了基底細胞癌。

▲基底細胞癌。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲基底細胞癌。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

該名病患發現長出異物時，沒有馬上看醫生，時間一久才養出了如此巨大的腫塊，平常就是穿很多衣服去掩蓋味道，後來是家人逼迫，就醫後才發現是癌症，但為時已晚，已經無法動手術切除，只好送入安寧病房。醫師解釋，基底細胞癌雖然常見，但生長速度極為緩慢，如果一開始就發現，只需要動手術切除即可。

此外，也曾有一位老婆婆因為小腿乾癢就醫，但醫生卻聞到一股味道，直覺不對勁，一脫掉婆婆襪子才發現腳踝有個破洞，且傷口呈現白色潰爛狀，已經好幾個月沒有好，醫師翻閱病歷後驚見婆婆有糖尿病，趕緊動手清創，否則就有截肢危機，醫師也提醒，臭味有時是癌症的表現，如果一發現不對勁，就要立刻就醫。

▲休傑克曼又得到皮膚癌，呼籲大家：「拜託！拜託！大家一定要擦防曬！」（圖／翻攝自休傑克曼的Instagram）

▲休傑克曼得過皮膚癌（圖／翻攝自休傑克曼的Instagram）

事實上，好萊塢巨星休傑克曼2013年發現鼻子上出現不明紅色斑點，老婆黛布拉趕緊催他去看醫生，經過檢查後證實得到「基底細胞癌」，所幸已經接受治療，他在Instagram上張貼鼻子貼著藥膏的照片，寫下「老婆是對的！不要像我一樣不信邪」，甚至呼籲粉絲發現有相同情況時，要立刻到醫院檢查，並叮嚀平時要多擦防曬油。

「基底細胞癌」是東方人最常見的皮膚癌，臨床上非常容易被誤認為是一般的「痣」而延誤治療，但其實是「最良性」的一種皮膚癌，所以只需經由手術切除乾淨即可，遠處轉移的機會非常低。其中，皮膚癌中最惡名昭彰，也是最惡性的則是黑色素細胞癌，約30%是由已經存在的痣發展而來，另外70%是另外生成的，東方人較易出現的為肢端小痣性黑色素細胞癌，依其癌細胞侵犯深度的不同而有不同的預後。

臨床上，常以ABCDE檢查法來區分是否為黑色素細胞癌，A（Asymmetry）：痣的外觀是否不對稱 ，B（Border）：邊緣是否不規則或模糊不清，C（Color）：色調是否不均勻、多色調、深淺不一 ，D（Diameter）：大小是否超過六公釐以上或有短期間變大的情形，E（Elevation）：表面是否有不規則的隆起現象，若有上述這幾種情形，應就醫作進一步的確認或及早接受皮膚切片檢查。

▲劉男洗澡胸前的傷口一直沒有復原。（圖／翻攝江蘇電視台，下同。）

▲基底細胞癌。（圖／翻攝江蘇電視台）
 

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

推薦閱讀

目睹變態男闖入性侵阿嬤！　她崩潰躲起來「忍痛拍照留證據」

3年後要求婚…男星「認愛當天」炮車輾壓亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

體操女神爆搶閨蜜老公！「露骨床照私訊流出」　超仙正宮正面曝光

郵局「暗黑王祖賢」曬航母級身材！超兇制服照曝光　網瘋狂：揪團寄信去

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！　PO證據照爽喊：還能假嗎

小禎「穿進XS號」還有超大空間！　瘦成名模尺寸…造型師傻眼：扣起來了

黑人PO「肉色棒狀物」謎照！　老司機秒懂邪笑：這尺寸不得了

暴牙矬妹10年神進化！　白了10色階「晃超兇雪球」…網看傻：黑猩猩變娜美

周杰倫跑單13萬圍巾！蕭敬騰報仇公開「男人禁忌對話」　網看傻：昆凌不要看

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！　網推爆：這超重要

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！　網推爆：這超重要

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！　PO證據照爽喊：還能假嗎

妻挺7月孕肚「人肉佔車位」遭逼！　哈孝遠當街開吵…還原護妻真相

周杰倫一聲：哥買給你…五月天阿信也來了！　「私下稱呼」成亮點

東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店！　男伴身份曝光：今年的禮物是妳

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結！　張艾亞媽「收笑臉」18字吐分手內幕

小禎「穿進XS號」還有超大空間！　瘦成名模尺寸…造型師傻眼：扣起來了

茵茵尾牙「掉半球飆舞」被無視！　衝下台…員工「第一反應」釣出老司機：真男人

韓練習生「要出道就陪睡！」　車銀優、邕聖祐公司被揭潛規則

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

醫師好辣

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 讓李亞萍沒話說！他尾牙大玩「3600紅包梗」　曾國城笑到歪腰
  2. 搖滾正妹裸上身開唱「火辣半球」掉出！　網噴鼻血：好想當那把吉他
  3. 他胸口養出「驚悚巨無霸肉球」！　皮膚骨頭全被啃光…醫搖頭：沒救了
  4. 拿身分證隔天「馬上冠夫姓」！　瑞莎：一直想要全家有一樣的姓
  5. 李友廷開唱千張票半小時賣光！　線上擠近萬人：何德何能
  6. 「李敏鎬媽」51歲凍齡！曬不科學素顏　網友讚：真女神
  7. 劉在錫結婚那天...她躲著大哭！　韓女星「骨灰級鐵粉」身分嚇傻《RM》
  8. 柴克艾弗隆虐殺又戀屍　預告神還原「美國連環殺人魔」
  9. 張若凡虧小烏龜「母湯」！鄭可強親上火線回覆
  10. 黑人PO「肉色棒狀物」謎照！　老司機秒懂邪笑：這尺寸不得了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366