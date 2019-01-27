ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《古惑仔》吹水基患肝癌！　暴瘦慘況曝光…古天樂私下暖舉超貼心

記者傅家妤／綜合報導

62歲男星李兆基曾演出《古惑仔3之隻手遮天》、《賭神2》、《食神》等知名電影，因經常演出反派角色，與成奎安、何家駒、黃光亮被封為「港片四大惡人」，他近幾年，因2度中風沒了工作能力，必須靠別人資助過活。先前還被確診罹患肝癌，原想放棄治療的他，後來在親友的鼓勵下，終於在1月9日接受手術，如今已經回家休養。

▲▼李兆基。（圖／CFP、YouTube）

▲李兆基近年健康亮紅燈，去年再度公開露面時，已經消瘦了許多。（圖／YouTube、CFP）

根據香港媒體報導，69歲李兆基先前被確診患上肝癌，雖然醫生建議要盡快動手術，但他認為自己年紀已經很大，不想動刀，因此拒絕了，還說自己已經看淡生死，認為自己到了69歲才發現患癌，已經是非常幸運的事。

對此，李兆基身旁的親友不願眼睜睜看著他放棄，紛紛極力勸說，最後李兆基終於被說服，願意接受治療，並已經在1月9日動手術，原本醫生預計他在開完刀後，必須在加護病房住上5天，沒想到最後他只住了一天，就已經可以轉到普通病房，如今已經出院返家休養。

▲▼李兆基。（圖／CFP、YouTube）

▲李兆基先前在接受好友慰問，暴瘦模樣讓人心疼。（圖／CFP）

近日，李兆基透過多年好友陳慎芝報平安，除了感謝醫護人員的照顧外，他也特別提及要感謝古天樂，稱古一直有在更進他的狀況，不僅非常關心他的病況，甚至主動提出要給於經濟支援，不過在古天樂之前，已經有人願意幫忙，因此他也拒絕了古天樂，但依舊非常感謝對方的好意。對此，媒體也特別聯絡古天樂，希望可以取得他的說法，但行事作風一向低調的他，拒絕回應此事。

▲▼古天樂頸椎移位。（圖／翻攝自微博／古天樂）

▲李兆基稱古天樂一直都非常關心他的狀況。（圖／翻攝自微博／古天樂）

事實上，李兆基在四年前就因輕微中風，不得已暫停所有工作，靠老本過活，沒想到隨後又再次中風，健康狀況亮起紅燈，也遲遲無法返回工作崗位，經濟也因此一度出現狀況，連房租都繳不出，最後靠著演藝圈友人，及過去在混黑道時兄弟的金援，才能夠勉強過活。

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

推薦閱讀

劉愷威離婚後神隱2月　劉丹親曝「兒子近況」

女星洗澡一半…飯店火災！　「找不到逃生門」原地發呆

張柏芝減肥餐曝光！午餐是「1顆水煮蛋」　產後2月秒瘦回V下巴

火箭少女鬧翻！　Yamy直接棄「隊長權」爆氣走人

《青春有你》A班0人！　張藝興「男團4要求」沒人做到

安海瑟薇喝酒18年「決定戒了！」　背後原因藏滿滿母愛

港姐爆不雅片流出　本尊揭真相「真正女主角」身分曝光

《奇異博士2》編劇回歸！　上映日曝光「還要等2年」

《水行俠》續集確定開拍！　導演溫子仁「選編劇」籌備ing

方媛神隱5月孕肚！　曝全身照…郭富城：我會叫她多吃！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女神下班「坐對面吃麵」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

泫雅、E’dawn簽給新公司！　社長是「YG出身大咖巨星」

馮偉衷女友靈堂痛哭…IG宣布「叫我馮太」　新加坡軍禮出殯千人送別

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！　PO證據照爽喊：還能假嗎

謝和弦譙陳奕「睡我女友、老二小」　撕破臉7年5字洩糾葛後續

SJ來台見這點變了：有點失望！　一講完主持人解釋原因

頑童瘦子：我們要單飛了！　高雄開唱突「宣布新消息」全嚇翻

體操女神「伸舌挑逗閨蜜丈夫」　囂張嗆正宮：有本事繼續抓我證據

離婚4個月…鄭人碩認追小薰！　女方鬆口「感受到他的溫暖」

白紀亞親弟「正臉照」曝光！　五官神複製…網看傻：信了妳沒整型

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李兆基, 古天樂

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 野生鄧超逛故宮！　見遊客狂擠「手緊牽媽媽」網讚：孩子沒白生
  2. 曹雅雯高雄當海選評審　粉絲南下報名「為見她一面」
  3. Wanna One退場「一個個下台離開」太虐　獨留姜丹尼爾跪在台上哭翻
  4. 阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs　一周3次…醫生：女友換4個了
  5. Wanna One哭著解散：不想分開　BTS、EXO人在台下應援！
  6. 《古惑仔》吹水基患肝癌！　暴瘦慘況曝光…古天樂私下暖舉超貼心
  7. 《聲林》許莉潔戒澱粉「餓到瘦一圈」：每天叫醒我的是早餐
  8. 5-1=0！停止活動「原因不怪大野智」　嵐記者會笑著⋯粉絲看哭了
  9. 「嵐」休團全日本陷國喪級崩潰！　小女孩爆哭「不要啊」OL震驚請假
  10. 影／世界DJ冠軍J. Espinosa「反手刷碟」嗨炸中正紀念堂：我也會怕DJ Afro

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366