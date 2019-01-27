《古惑仔》吹水基患肝癌！　暴瘦慘況曝光…古天樂私下暖舉超貼心

記者傅家妤／綜合報導

62歲男星李兆基曾演出《古惑仔3之隻手遮天》、《賭神2》、《食神》等知名電影，因經常演出反派角色，與成奎安、何家駒、黃光亮被封為「港片四大惡人」，他近幾年，因2度中風沒了工作能力，必須靠別人資助過活。先前還被確診罹患肝癌，原想放棄治療的他，後來在親友的鼓勵下，終於在1月9日接受手術，如今已經回家休養。





▲李兆基近年健康亮紅燈，去年再度公開露面時，已經消瘦了許多。（圖／YouTube、CFP）

根據香港媒體報導，69歲李兆基先前被確診患上肝癌，雖然醫生建議要盡快動手術，但他認為自己年紀已經很大，不想動刀，因此拒絕了，還說自己已經看淡生死，認為自己到了69歲才發現患癌，已經是非常幸運的事。

對此，李兆基身旁的親友不願眼睜睜看著他放棄，紛紛極力勸說，最後李兆基終於被說服，願意接受治療，並已經在1月9日動手術，原本醫生預計他在開完刀後，必須在加護病房住上5天，沒想到最後他只住了一天，就已經可以轉到普通病房，如今已經出院返家休養。

▲李兆基先前在接受好友慰問，暴瘦模樣讓人心疼。（圖／CFP）

近日，李兆基透過多年好友陳慎芝報平安，除了感謝醫護人員的照顧外，他也特別提及要感謝古天樂，稱古一直有在更進他的狀況，不僅非常關心他的病況，甚至主動提出要給於經濟支援，不過在古天樂之前，已經有人願意幫忙，因此他也拒絕了古天樂，但依舊非常感謝對方的好意。對此，媒體也特別聯絡古天樂，希望可以取得他的說法，但行事作風一向低調的他，拒絕回應此事。

▲李兆基稱古天樂一直都非常關心他的狀況。（圖／翻攝自微博／古天樂）

事實上，李兆基在四年前就因輕微中風，不得已暫停所有工作，靠老本過活，沒想到隨後又再次中風，健康狀況亮起紅燈，也遲遲無法返回工作崗位，經濟也因此一度出現狀況，連房租都繳不出，最後靠著演藝圈友人，及過去在混黑道時兄弟的金援，才能夠勉強過活。