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劉在錫結婚那天...她躲著大哭！　韓女星「骨灰級鐵粉」身分嚇傻《RM》

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓主持人劉在錫幽默、機智，加上熱衷於公益，被譽為零負評的「國民MC」，是許多人心中的典範，女星鄭柔美（정유미）也是他的鐵粉，日前終於在節目《Running Man》圓夢見到本人，她情緒開心激動，也透露劉在錫結婚那一天，是她「最傷心的一天」，為此還大哭了一場。

▲▼RM記者會-劉在錫。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲劉在錫2008年娶回主播老婆羅京恩。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

鄭柔美在劉在錫結婚當天大哭。（圖／翻攝自韓網、IG）

▲▼鄭柔美喜歡劉在錫多年，終於第一次見到本人。（圖／翻攝自韓網）

鄭柔美在劉在錫結婚當天大哭。（圖／翻攝自韓網）

鄭柔美外型看似冷豔，但站在偶像面前也只是一個小粉絲，日前首次參與《RM》錄影，見到多年偶像劉在錫，她前後躊躇、不知如何是好，「我真的很想很想見到劉在錫」，身為鐵粉這麼多年，第一次見到本人，藏不住激動心情。

鄭柔美在劉在錫結婚當天大哭。（圖／翻攝自韓網、IG）

▲鄭柔美和李光洙是超級好友。（圖／翻攝自《RM》、鄭柔美IG）

另外鄭柔美也在現場透露，「布萊德彼特結婚之後，最讓我傷心的事情，就是劉在錫結婚了，那一天我大哭了一場。」一番話讓現場人都超驚訝，只有現實中的超級好友李光洙證實，她真的是骨灰級鐵粉，原本自己很苦惱要不要放下演戲本行、開始綜藝節目，詢問鄭柔美意見，結果對方一聽到是跟劉在錫合作，直接叫他「一定要接！」也算是促使他加入《RM》的貴人。

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關鍵字

劉在錫, 鄭柔美, 李光洙, Running Man, RM

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