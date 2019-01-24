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尾牙表演被10醉男壓倒！　「一直撞我…」辣妹舞者送醫崩潰痛哭

娛樂中心／綜合報導

尾牙季來臨，雖然抽到大獎讓人爽翻天，但也有不少人喝到爛醉，讓整個歡樂場面變質。一位受邀尾牙表演的辣妹舞者Didi便控訴，明明自己的表演時間已結束，卻被主持人當場要求加時間，「客人已經瘋了…我覺得場面已經失控」，她硬著頭皮繼續，沒想到竟被酒醉客人撞到「胸骨錯位」。

▲▼尾牙，聚餐，春酒。（示意圖／記者涂含昀攝）

▲辣妹舞者受邀到尾牙場表演，沒想到在台下被約10位醉漢包圍壓倒。（示意圖／記者涂含昀攝）

據《蘋果日報》報導，Didi說尾牙表演當天，其實自己的部分已經結束，她從台下走回台上，主持人拿著麥克風直接講：「妳回去啊！在幹嘛啊！」她希望活動圓滿，只好聽話走回去，沒想到當場被約10個男人包圍，其中一名醉客全身被酒潑濕，其他客人鬧著把她壓往那位醉客，她奮力抵抗還是動彈不得。

尾牙辣妹舞者被醉客撞傷。（圖／翻攝自臉書）

▲Didi 20日被醉客撞胸口撞到骨頭錯位。（圖／翻攝自臉書）

但事情還沒結束，一名男子壓著那位醉客的頭，來回猛烈撞擊Didi胸口位置，「一直撞、一直撞，我痛到大喊，沒有人理我。」回想起當天狀況，她仍忍不住激動落淚。當下她感覺劇烈疼痛，默默走回台上收東西，主持人又問一次：「幹嘛走回來？」她用手指指胸口，一句話都沒說，拿著東西準備離開，廠商老闆的弟弟和兒子大概發現事情不對勁，追出來向她鞠躬道歉，也拜託她不要把這件事鬧大。

▲紅包，開工，經濟，紅利，年終，獎金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲Didi說自己當天只拿到100塊小費，卻被傷到暫時無法工作。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

隔天Didi醒來後感覺胸口疼痛感依舊，甚至出現呼吸困難症狀，當下決定到醫院掛急診，經醫師診斷是骨頭錯位，她有開驗傷單，原本廠商和主持人都認錯道歉，後來卻在網路上PO文，指責她當下沒反應，等到隔天才驗傷，小費拿得很爽，事後才鬧事。她委屈地表示，當天確實被塞100塊小費，但已經傷到3個月至6個月無法工作，她只要求醫藥費，不是想藉此獅子大開口。

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關鍵字

尾牙, 熱舞, 辣妹, 失控, 爛醉

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