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鄭人碩離婚後大方示愛！　小薰這樣回...難怪前妻氣炸

▲最近一次合體宣傳，鄭人碩跟小薰之間的互動其實看得出來曖昧，尤其搶先宣布單身的鄭人碩，有釋放對小薰的好感。

圖文／鏡週刊

雖然亞洲視帝鄭人碩近來死命撇清跟前妻離婚，不是因為跟合拍電影《寒單》的小薰有關，其實鄭人碩跟小薰早在去年秋天，圈內就開始流傳他們之間有些「什麼」，只是大概他們就像上述如此小心，才一直沒被逮個正著。

沒想到後續又有網媒爆出鄭人碩婚姻觸礁，正是因為小薰，2人不但《寒單》演到戲外親密，而且還在臉書合照放閃；不過當時《寒》片導演黃朝亮直言「不可能」，還說小薰多半是跟胡宇威對戲，不太理解為何跟鄭人碩傳曖昧，「鄭人碩的妻子在拍片過程中就有帶孩子來探班，和演員們之間相處都不錯」。

由此可見，導演並未了解全部事實，不過他自己也坦承，只注意演員們鏡頭下的表現，戲外較少注意。對此鄭人碩後來先是回應：「我不需要討好別人，只需要善待自己。我熱愛電影、喜歡我的工作、我是演員鄭人碩」。後續小薰的經紀人則稱她人在國外，「剛拍完能理解，但也很疑惑」。

到了12月中，小薰本人終在出席活動回應媒體，她說：「我第一時間看到新聞覺得滿好笑的，我的性格大剌剌，在拍片現場跟大家的感情都很好。」她還強調2人私下互動不多，不避諱宣傳合體。後來妙的是，鄭人碩接受專訪，又突然改口，大方告白有意追求小薰，「畢竟我現在單身，有更多選擇，但也要看人家接不接受嘛！」

小薰則被起底曾在臉書貼出一邊吃泡麵，一邊看鄭人碩主演的《角頭》續集，還大讚「人碩哥演的阿慶好帥喔」。對於之後有發展的可能嗎？小薰立刻表態：「再看看吧！因為他好花喔，誰都把，這樣的男人靠譜嗎？」她回「再看看」，看來2人後續有譜，也難怪前妻氣炸。

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鏡週刊, 鄭人碩, 小薰

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