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還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

記者楊蕎綺／綜合報導

小情侶「薇薇德德」2013年在臉書上創立「如果這個世界沒有你就沒有沒有我」粉絲團，短時間內吸引46萬粉絲按讚、瞬間爆紅，當時到處都可以看到朋友分享他們的放閃照片，不過2人在2015年傳出分手消息，近日有網友在爆廢公社上重提此粉絲團懷舊，男方友人忍不住說：「好想去留言女的跟人跑了。」

薇薇德德近況。（圖／翻攝自臉書）

▲小情侶「薇薇德德」創立「如果這個世界沒有你就沒有沒有我」粉絲團，短時間內爆紅。（圖／翻攝自臉書）

德德得知往事再被重提，有些無奈地說：「哈囉都好幾年了耶…奇怪我早就過氣了，何必這麼執著呢？」也表明自己已經懶得多解釋，倒是友人為他抱不平：「我好想去留言女的跟人跑了」、「突然就有小孩、跟人結婚了。」他則回應：「這也只有認識我的人才會相信吧……跑了也好，其實他真的不是我的菜。」、「真的不該給__女機會的 我會一路被笑到進棺材吧！」

薇薇德德近況。（圖／翻攝自臉書）

▲▼德德有些無奈舊事被重提，友人則留言替他抱不平。（圖／翻攝自臉書）

薇薇德德近況。（圖／翻攝自臉書）

「薇薇德德」靠著各式放閃影片和照片爆紅，一名董姓女網友不認識他們，反遭2人以「母豬」、「金鋼芭比」等言語羞辱，後來再發布嗆聲影片，表示以後不理會來吵架的網友，直說「因為樹大必有枯枝，人多必有白癡！」又自封「伶牙俐齒吵架王」，網友要吵也吵不贏他們，引發廣大網友反彈。

薇薇德德近況。（圖／翻攝自臉書）

▲薇薇德德已分手，現在兩人各自在台中當刺青師。（圖／翻攝自臉書）

後來薇薇德德透過粉絲團公開道歉，表示會學習情緒管理，不會有不當發言，隔日清晨甚至悄悄關閉了粉絲團。薇薇隨後再出面道歉，強調因爆紅速度太快，導致自己自大、自以為是，無意間傷害到社會大眾，希望大家給她一個改過自新的機會，現在她已婚，也有了一個可愛的孩子，目前和德德一樣，都在台中擔任刺青師。

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