白雲狂鏟42kg「為何通告沒了？」　製作人直白：你應該退出綜藝圈

記者楊蕎綺／綜合報導

藝人白雲5年前進行切胃手術鏟肉42公斤，當時還被稱讚外型激似張帝，還有人說像梁朝偉，只是瘦下來之後，他在螢光幕前出現的機會也大幅降低，日前上節目希望能得到解答，「通告到底為什麼這麼少？」沒想到一位製作人直接建議他：「你應該退出綜藝圈。」

▲白雲瘦下來之後似乎失去了過往的喜感。（圖／翻攝自白雲臉書）



白雲日前上節目《綜藝大熱門》，想知道自己近年通告大幅減少的原因，現場製作人大衛完全沒在客氣，直言：「白雲哥面相看起來非奸即盜，你瘦下來觀眾就沒那麼喜歡你。」甚至建議他「退出綜藝圈」，說他現在的外型很適合在鄉土劇中飾演反派。梁赫群則認為，白雲以前最著名的是「肥、軟、爛」，講錯話被圍剿很有喜感，但現在已經完全沒有那樣的感覺：「你變帥幹什麼？沒有意義啊。」

▲▼製作人建議白雲退出綜藝圈，改往鄉土劇發展。（圖／翻攝自Youtube／我愛大熱門）

面對批評指教，白雲大方接受，坦言自己瘦下來之後，如果又不笑看起來就會比較凶狠，考慮在健康範圍內，可以增胖的話就稍微增胖，接著他也表演唱歌，唱出自嘲的改編歌詞，「台灣演過男優，最早就是我，怎麼說身材以前也是憲兵…老藝人不容易，沒通告該反省，多發我沒關係，怎麼配合都願意。」

▲白雲大方唱出自嘲歌詞。（圖／翻攝自Youtube／我愛大熱門）



甚至白雲還提到前妻紫衣：「不要又在我面前穿紫衣，我怕我會控制不了自己，別說對不起，將衝動的懲罰留在那報導裡。」他說自己已經跳脫來看自己，「沒有人傷得了我」，坦率態度贏得現場一致認同。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

