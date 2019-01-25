「郭、汁妹」啥意思？　9年級生最愛用這幾句

記者楊蕎綺／綜合報導

「傻眼貓咪、無言薯條、黑人問號」都曾是在網路上快速爆紅的流行語，但每個世代、每個年齡層流行的話語時時刻刻在變，日前Youtuber愛莉莎莎就透過網友投票，選出10個現今國中生之間最常使用的流行用語，來看看你懂不懂。

1.你丁守中喔？

意指「輸不起」。

2.穩單

穩定單身中。

▲孔令奇「不對欸」加上手勢引起模仿風潮。（圖／翻攝自Youtube）

3.wait wait wait 不對欸

出自綜藝節目《中國新說唱》，孔令奇雖是參賽者，但節目中卻剪進許多他對其他參賽者的評論和想法，因此被網友笑虧是「隱藏版導師」，其中他傻眼大喊：「wait wait wait…不對欸！」配上舉起的右手手掌，意外引起模仿風潮。

4.潮他媽的

知名遊戲實況主DE JuN曾拍過影片吐槽抖音，笑虧跳「社會搖」舞蹈，甩頭甩瀏海自以為很帥的人「很欠揍」、「潮，真的只有一個字，潮，潮他媽的！」比起稱讚，更多是嗤之以鼻的味道。

▲實況主DE JuN吐槽拍抖音自以為很潮的人。（圖／翻攝自Youtube）

5.汁妹

意指「把妹」。

6.不U

意指「不優」。

7.吉

曾有網友揚言要對PTT鄉民提告誹謗：「這我一定告！」被鄉民搞笑改寫成「這我一定『吉』」，後被廣為使用，只要是「告」字也會用「吉」代替。

8.郭

原本是「干我屁事」，簡寫成「干我」，唸快一點聽起來就會像「郭」。

▲愛莉莎莎和阿圓完全搞不懂「郭」是什麼意思。（圖／翻攝自Youtube）



9.旋轉

等同「周旋」，有說話反覆、敷衍、打哈哈、推託等意思。

10. 塑膠

出自「你當我塑膠做的」、「你當我塑膠喔？」等用句，原意是指「你當我好欺負嗎、你當我是擺飾？」把塑膠一詞單獨拉出來，衍伸出「無視、（通訊軟體）不讀不回」之意。

▲「塑膠」代表已讀不回或不讀不回。（圖／記者陳俊宏攝）

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