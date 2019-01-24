ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

凌晨4點收工成「最後通告」！　64歲臨演凍死街頭

記者楊蕎綺／綜合報導

近日台灣氣溫驟降，香港天氣也非常寒冷，23日凌晨就發生一件凍死意外，一位64歲資深臨演劉何志，在拍完戲劇《極度怪咖》後，到海邊的長凳休息，沒想到因天寒凍死，前一晚扮演的茶客，也成為他人生最後的通告。

屏東和平公園運動　蛋糕輕放街友身旁（圖／翻攝自屏東人屏東事臉書社團）

▲劉何志凌晨4點結束拍攝，在長凳上躺著休息，沒想到就此離開人世。（示意圖，與本文當事人無關／翻攝自屏東人屏東事臉書社團）

據香港《蘋果日報》報導，劉何志是資深臨時演員，認識他的人都叫他「志叔」，為人友善講義氣，不過最近幾個月沒有固定住所，只能流浪街頭，偶爾接接通告維生。22日他在《極度怪咖》劇中擔任茶客臨演，拍到隔天約凌晨4點收工，他在附近海濱長凳上躺著休息，再被發現時已經沒了呼吸，警方到場調查後判斷無他殺痕跡，可能是清晨低溫致死，但確切死因還有待確認。

香港臨演劉何志街頭猝死。（圖／翻攝自微博）

▲劉何志為人和氣，平常被稱作「志叔」。（圖／翻攝自微博）

臨演公司老闆劉文俊透露，臨演工資並不豐厚，平均時薪約34.5元（約台幣138元），比在麥當勞打工薪資還低，加上香港物價高，一天待10個小時也不過台幣1380元，扣掉交通、食宿，只靠臨演薪水過活幾乎不可能，這份工作也不是天天有工可上，且劉何志已60多歲，能擔任的臨演角色有限，除了接通告，平時他也兼差好幾份工，才勉強維持生活。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

推薦閱讀

法拉利姊得知被爆「男人照」　情緒激動：我跟台灣人都結仇？

她懷孕4個月怨「沒人讓座」！　反被PTT酸爆

貴婦奈奈夫狂Line「調頭寸」私訊曝光！　金主：有3錢莊在吸他血

《延禧》乾隆皇好潮！　眼尖網友抓包穿襪子鞋：番邦進貢的？

法拉利姐被爆「10年前男人照」！　平胸激短髮差很大

龍山寺阿伯「翻雞排妹寫真集」　反應網笑炸：證明男生都沒在看臉！

鄭人碩離婚後大方示愛！　小薰這樣回...難怪前妻氣炸

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

白雲狂鏟42kg「為何通告沒了？」　製作人直白：你應該退出綜藝圈

澎恰恰被批「忘恩負義」羞辱余天！　他打破沉默回應了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

老蕭LV圍巾不捨脫…周杰倫「哥買給你！」　他秒傳30萬收據請款

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出　全場傻眼：她男友綠爆

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

劉以豪怒了：那是我家！　「住家被公開」飆34字護家人

白癡公主「封奶7年真相」　邪惡視角A罩杯升級..網激推：超兇！

男星軍訓重傷亡！「榴彈炮車輾胸腹」女友300字心碎：下輩子當夫妻

周揚青紅唇自拍…網滑過錯愕「以為是小豬」　羅志祥也驚：放我照片？

小玉曾是偶像練習生！　年收500萬「2罪狀犯業界大忌」老闆慘被洗臉

曾之喬：聽說大家都在罵理科太太　本人在旁邊「尷尬笑了」

吳謹言《皓鑭傳》挨批演技爛　佘詩曼點出「關鍵原因」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

臨演, 劉何志, 極度怪咖, 凍死

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. S.H.E離開華研後首公開合體！　問台下「我們是誰」竟被打槍
  2. 小鬼公開《玩很大》錄影照：這陣容厲害了！　網激動：黃隊被壓著打
  3. 安海瑟薇合體胖艾美「搶男人」　翻拍女版《騙徒糗事多》！
  4. 周星馳「為一句台詞向導演下跪」　翻身天王「龍套血淚史」有洋蔥
  5. 70歲母曾暴瘦像骷髏　楊貴媚大陸拍戲求導演：讓我回家
  6. 閨蜜是平胸！5歲兒「天真笑問7字」電爆　強者媽媽神回…全場讚爆
  7. 凌晨4點收工成「最後通告」！　64歲臨演凍死街頭
  8. Body／斯容獨一無二！　沒有最美只有更美　沒有最好只有更好
  9. 李鍾碩、南柱赫、朱智勛回來了！10新劇開播陪到過完年
  10. Sandy主持尾牙…突被要求「整個人塞進箱子」開場！　下一秒超悲劇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366