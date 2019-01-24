凌晨4點收工成「最後通告」！　64歲臨演凍死街頭

記者楊蕎綺／綜合報導

近日台灣氣溫驟降，香港天氣也非常寒冷，23日凌晨就發生一件凍死意外，一位64歲資深臨演劉何志，在拍完戲劇《極度怪咖》後，到海邊的長凳休息，沒想到因天寒凍死，前一晚扮演的茶客，也成為他人生最後的通告。

▲劉何志凌晨4點結束拍攝，在長凳上躺著休息，沒想到就此離開人世。（示意圖，與本文當事人無關／翻攝自屏東人屏東事臉書社團）

據香港《蘋果日報》報導，劉何志是資深臨時演員，認識他的人都叫他「志叔」，為人友善講義氣，不過最近幾個月沒有固定住所，只能流浪街頭，偶爾接接通告維生。22日他在《極度怪咖》劇中擔任茶客臨演，拍到隔天約凌晨4點收工，他在附近海濱長凳上躺著休息，再被發現時已經沒了呼吸，警方到場調查後判斷無他殺痕跡，可能是清晨低溫致死，但確切死因還有待確認。

▲劉何志為人和氣，平常被稱作「志叔」。（圖／翻攝自微博）

臨演公司老闆劉文俊透露，臨演工資並不豐厚，平均時薪約34.5元（約台幣138元），比在麥當勞打工薪資還低，加上香港物價高，一天待10個小時也不過台幣1380元，扣掉交通、食宿，只靠臨演薪水過活幾乎不可能，這份工作也不是天天有工可上，且劉何志已60多歲，能擔任的臨演角色有限，除了接通告，平時他也兼差好幾份工，才勉強維持生活。