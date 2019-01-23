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法拉利姐10年前「男人照曝光」　平胸激短髮差很大

▲個人風格強烈的法拉利姐，星途與情路都走得不順遂，性別問題也總是被拿出來討論。

圖文／鏡週刊

臉書近期流行po出10年前後的對照照片，不少藝人都分享自己的舊照與近照，有的感嘆膠原蛋白的流失，有的大方接受粉絲誇「完全沒變」的讚美；本刊接獲讀者爆料，指網路上流傳著疑似「法拉利姐」張婷婷2008年的「男裝照」，五官與現在的本尊幾乎一模一樣，但平胸激凸、頭髮削得極短，穿著打扮與今日差很大！

法拉利姐」張婷婷在2012年因法拉利跑車被刮，經新聞報導後自稱是「法拉利小公主」，但偏男性的聲線與「小公主」反差大，被網友熱議，也促成她進入演藝圈一圓星夢。只是她的討論度雖高，但真的要發片成為藝人，卻著實有難度，轉行賣「黑鮑魚香腸堡」餐車生意又頻頻被檢舉，讓她對台灣失去信心，又再轉往大陸發展。

穿衣差異大　五官沒變化

臉書上最近流行分享10年前後的照片，有讀者意外發現網路上流傳疑似法拉利姐男裝照，標記著「2008年6月7日的墾丁2日遊」，照片中的男子留短髮穿開襟polo衫，胸前激凸明顯，跟現在濃妝爆乳的法拉利姐打扮差別很大，但是細看五官相似度極高，感覺只有年紀差異。

網路上流傳著近11年前疑似法拉利姐的男裝照。（讀者提供）
 
▲網路上流傳著近11年前疑似法拉利姐的男裝照。（讀者提供）

不過法拉利姐過去多次被爆原是男兒身，本名叫張俊義，變性前還曾和1名陸籍女子生了個兒子，當時她全盤否認。但2014年她為了發片想當歌手，挨刀整形想變得更漂亮，更鬆口承認有個念高中的兒子，還很擔心自己紅了孩子會被跟拍，只是此舉並沒有消弭她的性別疑雲。

法拉利姐之前與小鮮肉湯辰希爆出同居情，但似乎沒有後續發展。（翻攝自法拉利姐IG）

▲法拉利姐之前與小鮮肉湯辰希爆出同居情，但似乎沒有後續發展。

法拉利姐日前在臉書上自曝有兒子，兩人是母子關係，希望外界別再攻擊她是「死人妖」。（翻攝自法拉利姐臉書）

▲法拉利姐日前在臉書上自曝有兒子，兩人是母子關係，希望外界別再攻擊她是「死人妖」。

近日法拉利姐再被酸民嗆「死人妖」，她忍無可忍在臉書公布兒子的身分證明文件，聲明「我是女人，不是死人妖」，她表示雖然她的聲音沙啞，但是因為開過刀造成的，再次拜託「請尊重我，我也有跟親生兒子的證明文件記載『母子關係』。」求外界放她一條生路。

桃花沒後續　等待真愛到

法拉利姐曾回想當年跑車被刮時，同時有3名追求者在追她，但新聞曝光後全被嚇跑。此後她一路單身，儘管桃花不斷，兩岸一夜情也發生過幾次，卻找不到願意穩定交往的伴侶，感嘆如果不是名氣影響，或許現在早就嫁作人婦。

法拉利姐喜歡在臉書上分享她的性感照，不吝惜展現好身材。（翻攝自法拉利姐臉書）
 
▲法拉利姐喜歡在臉書上分享她的性感照，不吝惜展現好身材。（翻攝自法拉利姐臉書）

雖然過去法拉利姐總是喜歡「弟弟」，還曾跟小鮮肉湯辰希爆出同居情，但都是落花有意流水無情，她不想再掏錢養小男人，不過另一半年紀仍不可太大，5、 60歲已是極限，不然會影響她的「性福」。縱使性別頻被作文章，但她依舊是個「等愛的女人」。


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鏡週刊, 法拉利姐, 男裝

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