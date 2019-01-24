李千那演唱會寵粉「3大驚喜」　2大男星登台合唱！

記者關韶文／台北報導

歌手李千那出道11年發行首張台語專輯《查某囡仔》成績亮眼，新輯橫掃各大數位榜單，勇奪台語冠軍寶座，今晚（24日）她在華山Legacy舉辦「查某囡仔」新歌演唱會，演唱會上驚喜連連，包含李英宏、黃子佼登台合唱，恩師陳子鴻也坐在台下欣賞演出。

▲▼李千那Leagacy開唱。（圖／樂是達提供）

李千那連換3套華服展現對演唱會的重視，她更自掏腰包送給前500名持有演唱會門票者「Nana加油燈牌」；寵粉的她更祭出三大驚喜：邀請李英宏合體飆唱《愛的太超過》、神秘嘉賓黃子佼在安可時大突襲對唱《雄雄想起伊來》；最後更在演唱會上宣布加場驚喜彩蛋，5月4日晚上七點半將在台中Legacy開唱。

接著，她連唱《掛念》、《舊衫櫥》、《膨紗衫》3首新歌，接著與穿著帥氣西裝的李英宏首度合體，李千那先拷問李英宏：「如果你遇到一個身材很好、長的很漂亮，條件都很優秀的女生，可是個性黏TT，你會怎麼選擇？」李英宏接招回應：「這真的很難抗拒，但愛自由，自由萬歲！強力膠沒辦法，愛魔鬼氈。」強調另一半要有點黏但不能太黏，而他更自爆，當初公司跟他說要與「李千那」合作歌曲時，他還誤以為「李千那」是哪個韓國人，還說不會寫韓文，後來聽清楚後才知道是個「美麗的誤會」，此話一出也讓全場歌迷笑翻天。

▲▼李英宏、黃子佼擔任李千那嘉賓。（圖／樂是達提供）

演唱會尾聲，黃子佼驚喜登台，兩人對唱當年黃子佼寫給李千那的台語歌《雄雄想起伊來》，黃子佼透露：「不久前我在華山唱過這首歌，沒想到今天又跟原主一起唱，而且也在華山，今天這首歌算是物歸原主，當時寫給千那這首歌，我相信她的鐵粉都知道，沒想到隔了10年後自己再拿回來唱，而且今天第一次跟原主一起合唱，也算是完成了一個心願。」李千那也說：「我第一次聽佼哥（黃子佼）唱歌好好聽，我還跟佼哥說下午彩排有歌迷再等，不要拿麥克風講話，還叮嚀助理說不能po照片。」就怕驚喜露餡。



