張彬彬《花不棄》蓮衣客身份曝光！林依晨崩潰：我愛的人是我哥

記者林奕如／台北報導

林依晨在《小女花不棄》飾演小乞兒花不棄，其實身份是王爺私生女，近期劇情出現重大突破，她撕下暗戀已久的蓮衣客（張彬彬 飾）面具，赫然發現蓮衣客與世子殿下竟是同一人，林依晨由震驚抗拒、崩潰大哭以至哀求還她蓮衣客，再現精彩演技。

▲林依晨崩潰發現蓮衣客是她哥哥。（圖／愛奇藝台灣站提供）

林依晨劇中發現自己所愛的人竟然是哥哥，她也在個人微博表示：「有種心痛叫精神偶像人設崩塌，有種絕望叫我愛的人居然是我哥。」張彬彬也隔空呼應：「只想做你的蓮衣客，不想做你的哥哥…。」

一向有幫夫強運林依晨這次也助張彬彬圈粉無數，張彬彬劇中同時扮演傲嬌世子與正義俠客擄獲無數網友心，除了電暈人的笑容之外加上受不了花不棄而頻翻白眼讓網友大讚有人味：「 依晨真百搭、這一部我完全被他電到操灰搭」。

▲林依晨劇中暗戀救命恩人蓮衣客。（圖／愛奇藝台灣站提供）

林依晨也談到劇中蓮衣客與世子殿下對待花不棄的觀察心得，她認為眼神跟身體反應是最誠實的，例如不棄假摔的時候男生怎麼會接住她，會去找東西給她吃，是行為上的心口不一：「當一個男生真正在乎一個女生的時候，就是你不要聽他的言語，眼神跟身體反應是最誠實的。」

▲林依晨和張彬彬精彩對戲。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《小女花不棄》話題不斷，在兩岸三地大受歡迎，海外流量已突破８億，於愛奇藝台灣站也超過四百萬流量。更新速度趕不上網友追劇速度，網友紛紛喊話：「加更二個字，都說倦了。」《小女花不棄》劇情進展至花不棄得知陳煜身分，而陳煜也誤以為為自己喜歡上妹妹，同時花不棄遭人下毒以假死來保命。