韓方對照片有意見…主持人急刪文！　楊千霈：只能留這3張

記者潘慧中／綜合報導

楊千霈日前主持南韓女演員李聖經的見面會，超強的控場功力讓粉絲意猶未盡，23日在社群網站發表心得文，一度刪除，為了避免網友誤會，她重新發文後解釋：「韓方對之前的照片有意見…只能留這三張囉。」

▲楊千霈緊急刪掉一開始的發文。（圖／翻攝自Instagram／pinkbabe0309）



楊千霈透露台韓兩方事前經過無數次的溝通、彩排，就是為了確認每個橋段能流暢銜接，暗自觀察李聖經的私下態度，她發現對方是真心想辦好見面會，讓她更有使命感要主持到最好。

「身為主持人，我也是藝人，我明白粉絲的支持有多重要。」楊千霈看到李聖經粉絲的應援、看到粉絲無條件給予支持，內心也不禁動容，「所以大家在台上、台下哭成一片，請原諒我的帶頭哭泣，媽媽感動哭點太低，連翻譯李姊姊也是。」

▲▼楊千霈透露只能留下3張照片。（圖／翻攝自Instagram／pinkbabe0309）



此外，楊千霈稱讚李聖經不但十項全能，個性也相當親切可愛，身為主持人的她，當天見證了藝人與粉絲之間的情感交流，讓她相當感動，「對你們而言是難忘的一夜，對我而言也是難忘的一頁，希望有機會，我們再見。」

楊千霈IG全文：

重發文：韓方對之前的照片有意見⋯⋯只能留這三張囉

李聖經十項全能又親切可愛

主持粉絲見面會是很特別的機緣

與其說是工作～

主持人更像是見證藝人與粉絲之間的情感交流

事前溝通不在話下

每個橋段銜接的流暢與否，

都是台韓兩方事前無數次的溝通、彩排才有的成果

也看出藝人本人有心想要把見面會做好

想讓台灣粉絲留下特別回憶的用心 我就更有使命感想要把活動做到最好 非常榮幸參與其中! 身為主持人，我也是藝人，

我明白粉絲的支持有多重要

對聖經粉絲應援力量覺得感動

大家願意無條件地給予這麼強烈又溫暖的支持 一路走來，相信聖經也很有感受，所以大家在台上、台下哭成一片

請原諒我的帶頭哭泣

#媽媽感動哭點太低

#連翻譯李姊姊也是

希望這次的主持你們會喜歡

收到很多人私訊的讚美，

我也超級感動

對你們而言是難忘的一夜

對我而言也是難忘的一頁

希望有機會，我們再見