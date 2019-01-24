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Sandy「空氣瀏海」新髮型太仙！　甜笑秒變超正女大生

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）多半以長瀏海、露出飽滿額頭亮相，沒想到，近日悄悄改變了髮型，22日曝光的照片中，可以發現雖然頭髮長度沒有太大變化，卻進一步挑戰了時下流行的空氣瀏海，增添了幾分俏麗感。

▲▼Sandy「空氣瀏海」新髮型太仙！（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy以往多是留長瀏海。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

畫面中，可以看到Sandy以往的長瀏海消失，明顯變成空氣短瀏海，化上精緻妝容，襯托出巴掌臉，身穿紅白藍交錯的色塊上衣，搭配黑色皮革的下身服飾，展現燦爛笑容，帥氣又不失甜美。

▲▼Sandy「空氣瀏海」新髮型太仙！（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy「空氣瀏海」新髮型太仙！（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy「空氣瀏海」新髮型太仙！（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy剪空氣瀏海。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

還記得Sandy飛往倫敦跨年的那幾天，當時照片裡的她仍然留著長瀏海，可能是為了避免看起來沒精神的關係，她大多把瀏海往上梳、紮起高馬尾，突顯沉穩內斂的氣質，如今大動作剪了凍齡的空氣瀏海，依然駕馭得很好，絲毫看不出已經28歲。

▲▼Sandy「空氣瀏海」新髮型太仙！（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy前陣子還留著長瀏海。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy「空氣瀏海」新髮型太仙！（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

有趣的是，Sandy在該篇貼文開玩笑說，沒事別跑去人山人海的百貨公司湊熱鬧，就算快要打烊，最好也不要輕易靠櫃，「因為你會瘋掉覺得為什麼我這個也缺、內（那）個也缺。」意外說出不少女網友的心聲。

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Sandy, 吳姍儒, 吳宗憲

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