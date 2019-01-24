太愛吃口香糖…徐小可「留永久傷害」！　求醫整骨GG：真的完了

記者潘慧中／綜合報導

徐小可反應快、口條流利，常受邀上綜藝節目分享生活，她近日在《上班這黨事》透露，曾經因為煩惱頭太大，跑去找整骨師調整，後來可能是長期嚼口香糖、也可能太相信師傅能解決問題，「他（整骨師）不幫還好，一幫真的完了。」意外留下永久性傷害。

▲徐小可常吃口香糖保持口氣清新。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



徐小可以前是X型腿，經整骨師傅一喬，雙腿真的瞬間喬正，見證對方的超厲害功夫後，她忍不住開口拜託：「我覺得我頭很大，你可不可以幫我喬一喬我的頭？」對方本來搖頭說沒救了，但最後還是決定幫她。

▲▼徐小可拜託整骨師喬骨，結果「真的完了」。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



「不躺還好，躺完之後那瞬間好舒服喔！」徐小可被要求趴床側躺後，整骨師整隻手伸進她的嘴巴，另一隻下壓臉頰，瞬間蹦出卡的聲音，嘴巴頓時被放鬆得不太能使力。

▲▼徐小可留下後遺症。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



結果，也許是常常嚼口香糖的關係，也或許當初天真以為師傅能解決問題，徐小可透露現在下巴會習慣性脫臼，動下巴會發出很大的聲音，吃東西也不時會卡住，無論是否被喬到跑位，她表示現在已經戒吃口香糖，但似乎也救不回來了，「就是養成永久的傷害。」

▲約從03：40分開始。（影／取自YouTube／上班這黨事）